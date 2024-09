Kenny Smith: “Acho que LeBron James vai se aposentar no Lakers”

Após algumas dúvidas depois da eliminação para o Denver Nuggets nos playoffs, há a suspeita de que LeBron James vai se aposentar no Los Angele Lakers. Nos últimos dois anos, as quedas da equipe na pós-temporada foram seguidas de algum mistério sobre o futuro do astro. Mas, nas duas ocasiões, ele permaneceu na franquia.

Um dos analistas que têm a opinião de que a trajetória do ala na NBA acabará na equipe da Califórnia é Kenny Smith. Membro do famoso programa The Inside NBA, do canal TNT, o comentarista afirma que será muito difícil ver o camisa 23 em algum outro time antes da aposentadoria.

“Isso esteve sob alguma dúvida nos últimos meses, mas, para mim, é muito óbvio. Eu acho que LeBron James vai se aposentar no Lakers. Não que eu tenha falado com ninguém sobre isso, nem com ele em particular. Mas é apenas a minha opinião mesmo. Eu ficaria muito surpreso se ainda visse ele jogar em outro time na liga”, explicou.

Publicidade

Em 2022/23, após ser varrido nas finais de conferência, o James chegou a cogitar a ideia de uma aposentadoria das quadras. Isso não se confirmou, mas ele chegou a falar sobre o assunto em coletiva após eliminação.

Em 2023/24, por outro lado, a questão era mesmo de uma possível mudança de equipe. Los Angeles fez mais uma temporada instável e caiu na primeira rodada dos playoffs. LeBron foi misterioso e se recusou a responder uma pergunta na coletiva de encerramento da campanha, sobre onde seria o seu futuro como jogador da NBA. Ele também esteve presente em um jogo do Cleveland Cavaliers, sua primeira franquia na liga, em um duelo contra o Boston Celtics na pós-temporada.

Publicidade

Leia mais!

Então, LeBron recusou sua opção de jogador para 2024/25, mas acabou negociando um novo vínculo. No entanto, tudo pareceu ficar mais claro com a franquia conseguindo selecionar o filho do craque, Bronny James, no Draft. O sonho do veterano em atuar com o garoto na NBA era conhecido e vai se concretizar. Como resultado, assinou mais um ano de contrato com opção de jogador para a temporada 2025/26. Vale lembrar, aliás, que ao término da próxima campanha ele já terá 40 anos.

Além disso, James cogitou a ideia de aceitar um contrato mais econômico que facilitasse a vida do Lakers no mercado. Mas com os fracassos da franquia na busca por agentes livres, LeBron aceitou um vínculo quase máximo.

O jornalista do site The Athletic, Shams Charania, afirmou após a queda de Los Angeles nos playoffs, que a expectativa geral é de que James atue na NBA por mais dois anos.

Publicidade

Bronny

Smith também comentou sobre a polêmica criada com a escolha do Lakers por Bronny James na 55ª escolha do Draft. Muitas pessoas argumentar que o garoto não demonstrou o suficiente em seu ano universitário em USC, e só foi escolhido por ser filho do maior astro da NBA. Mas o analista tem uma posição bem diferente quanto a isso.

“Uma coisa é ser selecionado na loteria. Outra é estar no fim da segunda rodada. Então, na 55ª pick eu teria selecionado Bronny também. É um projeto, acima de tudo, de longo prazo. Você sai dessa posição do Draft e tem um duro caminho de evolução e trabalho. É isso o que ele realmente significa para a franquia e acho que é um bom valor em uma escolha mais baixa. O mesmo calouro que jogou com ele em USC (Isaiah Collier) foi escolhido na primeira rodada. Portanto, estamos esperando crescimento de ambos”, concluiu.

Publicidade

Por fim, o Lakers também selecionou o calouro Dalton Knecht na 17ª escolha do recrutamento. A expectativa geral é de que o ala possa ter alguns minutos, sobretudo por sua capacidade de arremesso.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA