“Contrato de LeBron James ainda é uma pechincha”, garante dona do Lakers

LeBron James fechou um contrato de mais de US$100 milhões por duas temporadas com o Los Angeles Lakers no início da offseason. Virou, assim, um raríssimo caso de jogador com o maior salário da sua equipe às vésperas de completar 40 anos. Não só isso, mas ele ainda dispensou parte das férias para jogar as Olimpíadas. Esse panorama pode até parecer uma loucura, mas a dona da franquia está confortável com a situação.

“Disputar os Jogos Olímpicos era algo muito importante para LeBron, então resolvemos apoiá-lo. É claro que é o atleta mais bem pago do nosso elenco, o maior salário. Ainda assim, no entanto, eu acho que o seu contrato é uma ‘pechincha’. Ele é simplesmente incrível, afinal, dentro e fora de quadra”, justificou Jeanie Buss, em entrevista à rádio 570 AM LA Sports.

A naturalidade da empresária, em primeiro lugar, reflete como James é um símbolo em termos de longevidade. O ala caminha para a sua 22a temporada na NBA e alcançará a marca de 1500 jogos em campanhas regulares. Ele disputou 71 partidas na temporada passada, atuando mais de 35 minutos por noite. Por isso, Buss não teve nenhum problema em liberá-lo para atuar pela seleção dos EUA em Paris.

Publicidade

“LeBron é uma pessoa bem competitiva, antes de tudo. Então, ele sentia que tinha que disputar as Olimpíadas. Mantivemos, enquanto isso, a nossa postura normal em casos assim. Nós sempre apoiamos os nossos jogadores em suas decisões de defenderem ou não as seleções dos seus países”, cravou a mandatária. Vale lembrar que o outro astro do elenco, Anthony Davis, também disputou as Olimpíadas.

Leia mais sobre LeBron James

Valor verdadeiro

Comprometer mais de US$50 milhões por temporada com um atleta “quarentão” sempre vai representar um risco. Afinal, como diz a sabedoria popular, o tempo é o único invicto dos esportes. James é uma máquina, mas até as máquinas quebram em algum instante. Se algo acontecer, como fica o Lakers? Buss não vê problemas, pois o valor que o ícone agrega à organização supera – e muito – o que recebe.

Publicidade

“A NBA é uma liga que trabalha com teto salarial, então só podemos pagar até um certo valor para os nossos jogadores. LeBron é um jogador que se paga porque, fora do jogo, traz notoriedade para o time dentro da liga e no cenário internacional. Ele é um grande astro e um líder incrível para a equipe. Assim, diria que ‘só’ posso lhe pagar o salário máximo”, avaliou a dona da franquia.

O Lakers é um time com sua história repleta de astros. E, para Buss, James está à altura de todos os maiores nomes da equipe em termos de visibilidade e valor agregado. “Ele é um nome que atrai atenção, assim como Magic Johnson e Kobe Bryant atraíam em seus tempos. São jogadores que, em síntese, deveriam embolsar o dobro do salário que receberam”, completou.

Publicidade

Benefícios

O novo contrato de LeBron James, no entanto, não resume o seu poder e influência no Lakers. De certa forma, pode-se dizer que os seus ganhos vão muito além dos US$50 milhões. Ele possui benefícios únicos, que são comuns aos astros de times. Ninguém tenta esconder que, mesmo que não queira, o ala é consultado sobre cada uma das decisões de basquete da equipe californiana.

Essa ascendência interna ficou evidente em dois pontos da offseason dos angelinos. A franquia decidiu escolher o filho do astro, Bronny James, na segunda rodada do draft. Assim, ele vai ser o primeiro jogador da história da NBA a atuar com o seu filho. Além disso, a equipe decidiu contratar o seu parceiro de podcast, JJ Redick, como novo técnico.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA