Futuro de Giannis Antetokounmpo no Bucks segue incerto na NBA

Os movimentos da direção do Milwaukee Bucks ainda não parecem atraentes ao ponto de fazer o time brigar por algo. Apesar de contratar Myles Turner, vindo do Indiana Pacers na agência livre da NBA, existe a dúvida se o Bucks vai conseguir manter Giannis Antetokounmpo. De acordo com o jornalista Sam Amico, do site Hoops Wire, a dispensa de Damian Lillard surpreendeu o grego de forma muito negativa.

Giannis Antetekounmpo, de 30 anos, observa tudo o que o Bucks faz desde o Draft. Apesar de o time ter apenas uma escolha de segunda rodada, a franquia escolheu um jogador que não vai para a NBA na próxima temporada. Então, na agência livre, a diretoria trouxe de volta vários veteranos e só fechou mesmo com Gary Harris e Turner.

Como resultado, o Bucks possui 13 jogadores sob contrato garantido para a próxima temporada da NBA e só tem uma exceção de US$3.3 milhões, além do salário mínimo para veteranos. Ou seja, não tem muito a oferecer a agentes livres e seu elenco é apenas mediano.

Para ter uma ideia, o quinteto titular projetado do Bucks tem Kevin Porter, Gary Trent Jr, Kyle Kuzma, além de Turner e Antetokounmpo. Do banco, apenas Bobby Portis é visto como alguém para fazer algo diferente. Tudo isso pode influenciar na decisão do duas vezes MVP.

De acordo com Ramona Shelburne, da ESPN, a decisão de Giannis Antetokounmpo sobre seu futuro no Bucks pode levar algum tempo na agência livre da NBA. O problema é que isso deve “esvaziar” o que ainda sobra no mercado, deixando o time de Milwaukee em situação difícil.

“Pelo que vejo, em conversas que tive com outros jornalistas que cobrem a NBA, eu não acho que Giannis vai decidir algo antes de agosto ou setempo, pois grandes negócios assim levam muito tempo. Acho que a decisão não sai tão cedo assim”, disse Shelburne, no NBA Today, da ESPN.

Segundo Shams Charania, da ESPN, Giannis Antetokounmpo está preocupado com o que o time está fazendo no mercado. O grego quer vencer mais um título antes de encerrar a carreira, mas não vê o Bucks com chances reais no atual elenco. Para piorar, Milwaukee caiu na primeira rodada dos playoffs da NBA nos últimos três anos.

Existe um rumor, no entanto, de que o Bucks tente fechar contrato com o armador veterano Chris Paul, agente livre do San Antonio Spurs. De acordo com John Gambadoro, da FM Arizona Sports, Paul estaria entre Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, além do time de Milwaukee. Vale lembrar que ele quer voltar a ser titular e a única opção, no momento, seria em Wisconsin.

