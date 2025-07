Lonzo Ball quebra silêncio após troca para o Cavaliers

A troca de Lonzo Ball foi oficializada pelo Cleveland Cavaliers nesta semana. A equipe enviou ao Chicago Bulls o ala Isaac Okoro no negócio pelo armador. Desse modo, o time que teve a melhor campanha do Leste consegue um reforço importante para a armação, após a saída do reserva Ty Jerome para o Memphis Grizzlies.

Com o negócio ofializado, Ball pôde enfim falar como jogador do Cavaliers. No podcast What an Experience, o veterano comemorou o fato de que vai defender um time que deve disputar o título da NBA. Desse modo, não escondeu a animação para conhecer a nova equipe e os novos colegas.

“Só de poder jogar, competir por um anel… Eu sinto que esse deveria ser objetivo e acho que é objetivo”, disse Lonzo Ball. “Então, estou feliz por ir para lá. Quero começar logo, conhecer todo mundo, me acostumar com tudo e ir o mais longe que a gente puder”.

A troca para o Cavaliers ainda tem um motivo a mais para Lonzo Ball comemorar. Isso porque, o armador passou os últimos dois em uma luta intensa para se recuperar de uma ruptura no menisco do joelho esquerdo. Durante o período, o jogador chegou a ficar sem andar, correr e até mesmo pisar em uma quadra.

Lonzo Ball, no entanto, retornou na última temporada. Pelo Bulls, ele entrou em 25 jogos e teve médias de 7.6 pontos, 3.4 rebotes e 3.3 assistências, além de 36.6% nos arremessos e 34.4% nas bolas de três. Assim, números sólidos para alguém que esteve próximo de encerrar a carreira.

Portanto, a chance no Cavaliers representa mais do que apenas vencer para Ball. É também uma grande oportunidade para quem lutou dias e noites para seguir a carreira na NBA e que agora teve uma recompensa merecida.

“Eu sinto que a chance no Cavaliers é uma bênção, mano”, afirmou Ball. “Para ser sincero, todo mundof ica me perguntando o que eu achei da troca. E eu fico: ‘Cara, estou feliz demais de ainda estar jogando em algum lugar. Ainda mais em um time que tem chance real de ser campeão. A minha vida toda eu joguei o tipo certa de basquete, focado em vencer. Então, acho que estou indo para uma situação excelente. Quero cumprir meu papel e fazer o que puder”.

