Magic Johnson pede paciência com JJ Redick no Lakers

Ídolo do Los Angeles Lakers, o lendário Magic Johnson pediu paciência com o novo treinador. Em entrevista à KCAL 9, o ex-armador afirmou que o técnico merece a chance de causar impacto no time de LeBron James e Anthony Davis. Portanto, a torcida precisa garantir tempo suficiente para que ele possa treinar e extrair o máximo dos seus comandados.

“Nós, como torcedores do Lakers, temos que dar a JJ Redick algum tempo para ajudar o time”, afirmou Magic Johnson. “Ele precisa entender como utilizar o talento, como treinar o elenco e quais esquemas funcionarão ou não funcionarão. Isso não vai ser fácil para ele”, completou.

A pressão contra Redick no Lakers é praticamente garantir para 2024/25. Nas últimas duas temporadas, a franquia caiu para o Denver Nuggets nos playoffs. Portanto, com LeBron James na reta final de sua carreira, a expectativa é de que a franquia possa sonhar com voos mais altos na próxima campanha.

Draft

O novo comandante, além disso, será responsável por extrair o máximo de seus jogadores. Entre eles, os novatos Dalton Knecht e Bronny James. Recém-selecionados pela franquia, os novatos devem ser explorados por Redick no próximo ano, como experimento para sua fórmula de treino.

Fora da caixinha

Entre os corredores da Crypto.com Arena, a contratação de JJ Redick é tratada com otimismo. A dona da franquia, Jeanie Buss, por exemplo, viu o movimento como uma “grande sacada”. A proprietária acredita que a equipe deu um tiro certeiro enquanto procurava opções fora do mercado tradicional.

“Nós queríamos pensar de uma forma diferente, ter uma ideia fora da caixinha. JJ, antes de tudo, apresenta uma ótima visão para a nossa equipe. Não me sinto confortável para discutir as questões de basquete, mas buscávamos alguém que trouxesse algo diferente. Que pudesse trabalhar no desenvolvimento dos nossos jovens talentos. Certamente, ele é a pessoa certa para o trabalho”, afirmou a empresária.

Leia mais sobre o Los Angeles Lakers!

Redick nunca trabalhou nem como assistente técnico anteriormente. Como resultado, o seu trabalho suscita muito mistério. Ninguém sabe quais são as ideias de basquete que agradam o ex-jogador, além do básico que comentou em entrevistas. Além disso, como vai ser a sua relação com os atletas? Buss sabe que tudo isso cria bastante badalação, mas, por enquanto, prefere ser uma voz ponderada.

“Eu quero que o trabalho em quadra fale por si só, então não pretendo criar expectativa. Não vou vir aqui e assegurar para vocês que JJ foi uma baita contratação, por exemplo. Mas nós acreditamos que tomamos uma boa decisão. Por isso, queremos lhe dar tempo para que estabeleça as bases e concretize a sua visão do basquete”, garantiu a mandatária angelina.

Mudanças

O técnico JJ Redick iniciou sua passagem pelo Los Angeles Lakers com mudanças drásticas nos treinos. De acordo com Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, os treinamentos do novo treinador abordaram “mais basquete ao vivo”. Ou seja, contou com mais jogadas de um contra um ou três contra três. Portanto, uma mudança considerável em relação ao antecessor Darvin Ham.

“Esses treinos são o primeiro passo na relação entre JJ Redick, sua comissão técnica e os jogadores. A primeira impressão pode dar uma ideia de como o novo técnico vai trabalhar”, informou Woike. “Os treinos têm envolvido mais basquete ao vivo, como jogos de um contra um e três contra três, diferente dos verões anteriores, quando o foco era mais em treinos individuais e sem competição”, completou.

Em entrevista recente, JJ Redick afirmou que promoveria alterações nos treinos do Lakers. Segundo ele, além dos aspectos individuais, um plano para desenvolvimento tático e leituras do jogo seria implementado. Além disso, o novato treinador confirmou que Bronny James seria seu teste número um no período.

