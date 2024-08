Dwight Howard: “Não queria jogar com Kobe Bryant no Lakers”

A temporada 2012/13 da NBA representou a junção de Dwight Howard e Kobe Bryant no Los Angeles Lakers. A parceria, no entanto, não rendeu os frutos esperados. A franquia, afinal, ficou longe de alcançar o título que sonhava, enquanto Howard ficou somente um ano ao lado do lendário camisa 24. No fim, em entrevista ao Gils Arena, o pivô relatou sua frustração com a transferência.

“Eu não queria jogar com Kobe Bryant no Los Angeles Lakers”, afirmou Dwight Howard. “Primeiro, havia a expectativa de que venceríamos, e segundo, todo mundo esperava que nós fôssemos os novos Kobe e Shaq. Eu tinha acabado de me recuperar de uma lesão, enquanto ainda lidava com os problemas mentais de Orlando. E, então, tive que ir para LA jogar com Kobe. Ninguém sabia que eu não queria ir”, continuou.

Os problemas mencionados por Howard referem-se às finais de 2008/09. Contra o Lakers, o Magic não teve chances, desperdiçando a oportunidade de conquistar um título da NBA. Com isso, o pivô ficou ressentido. “Eu o assisti jogar”, resumiu.

A verdadeira vontade dele àquela altura era bater os Lakers, não se unir a eles. “Na minha mente, eu pensava ‘por que eu iria para o time que acabou de nos vencer?’ Eu queria ir para Brooklyn e recomeçar minha carreira, mas fui enviado para LA”, disse. “Não deu certo, e eu tomei uma decisão emocional de sair… Eu não tomei uma decisão inteligente e lógica, apenas tomei uma decisão emocional”.

Por fim, Howard foi campeão da NBA somente durante a ‘bolha’, quando voltou a defender o Lakers e enfim foi campeão.

Em busca de uma oportunidade

Sem chances na liga, o pivô ídolo do Orlando Magic á deixou claro que pretende voltar à NBA antes de se aposentar. Em setembro, então, falou que um retorno ao Orlando Magic, onde passou oito temporadas, seria um fim perfeito para sua carreira. O pivô comentou ainda que o acordo seria benéfico para os dois lados, uma vez que seria um mentor na equipe.

Enquanto isso, ele assinou seu retorno a um time de Taiwan. O ídolo do Orlando Magic assinou para a temporada de 2024 com o Taiwan Mustangs. Assim, ele inicia a sua segunda passagem por uma equipe do país asiático. Dessa vez, não só como atleta. Isso porque ele adquiriu uma parte da equipe e, agora, é também coproprietário da franquia.

“No ano passado, depois do primeiro jogo que joguei em Taiwan, olhei para o Mu Real e disse: ‘um dia vou começar minha própria liga, onde ex-jogadores da NBA, recrutas universitários de ponta e jogadores internacionais de elite ainda podem obter um palco para mostrar ao mundo como eles são incríveis’. O dia é agora!”, escreveu o veterano no seu Instagram.

