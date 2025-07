Espectador, Trae Young expõe falha curiosa da Summer League

Trae Young é um dos vários jogadores da NBA que estão em Las Vegas para assistir às partidas da Summer League. Mas, além dos jogos, outro detalhe lhe chamou a atenção no ambiente do torneio. Há uma política bem rígida sobre o contato entre torcedores e atletas durante a temporada. Mas, nessa competição, não poderia ser mais diferente.

“É uma loucura, pois todo mundo pode circular por todos os lados. Os fãs podem passar de uma quadra para outra e ver os jogadores com liberdade. Eu diria que a segurança é bem frouxa por aqui, pois eles podem nos tocar e tudo mais. Mas eu não acho que seja algo ruim”, contou o astro do Atlanta Hawks, aos risos.

Young, aliás, não foi a única pessoa a notar a incomum liberdade de circulação coletiva na Summer League. Vários jornalistas, em particular, vêm indicando alguns problemas para trabalhar por “lutarem” por lugares com espectadores casuais. Young, no entanto, não está em Las Vegas a trabalho e vê a questão de forma bem mais leve.

“Para mim, na verdade, esse contato é divertido. É diferente, mas até engraçado. Afinal, no fim das contas, a interação com os torcedores é o que torna a oportunidade de estar por aqui mais especial. Ainda mais”, afirmou o líder da equipe da Geórgia. Ele registrou médias de 24,2 pontos e 11,6 assistências na última temporada.

Lembranças

A presença de Trae Young pode servir como um exemplo e referência para o elenco do Hawks da Summer League. Afinal, ele teve uma passagem meio tortuosa por Las Vegas no início da carreira. Em seus quatro primeiros jogos na competição, só converteu 16 de 66 arremessos de quadra. Por isso, prega calma para torcedores e atletas.

“Atuações ruins, para começar, fazem parte dessa experiência. É um processo natural, pois você passa por altos e baixos mesmo. Mas isso é duro. Como uma escolha alta de draft, você quer entrar em quadra e deixar uma marca de cara. Mostrar a que veio no primeiro jogo. No entanto, nem sempre dá para ser assim”, lembrou o craque.

Mas, no quinto e último jogo do torneio, Young “desencantou”. Ele marcou 24 pontos, com sete cestas de longa distância, enquanto distribuiu cinco assistências. “A torcida aqui em Las Vegas é doida e adoro jogar diante deles. Então, naquela quinta partida, estava mais acostumado com tudo. Sabia que ia acontecer”, concluiu.

Recrutador

A presença de Young na Summer League representa um novo momento em seu espírito de liderança no Hawks. É mais uma prova, acima de tudo, de como está mais envolvido com as questões do time. Outro exemplo disso aconteceu na abertura da agência livre. O armador assumiu a frente do processo de recrutamento de reforços para a franquia.

“Trae entrou em contato com Luke Kennard e Nickeil Alexander-Walker assim que abriu o mercado. Ele foi muito vocal no processo e, com isso, ajudou a equipe a trazer esses nomes. Ele foi um recrutamento crucial para Atlanta. E, assim, eles conseguiram duas grandes contratações”, contou o jornalista Shams Charania, da ESPN.

