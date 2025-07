Dyson Daniels: “Trae Young fez minha vida mais fácil na NBA”

O Atlanta Hawks viveu mais uma temporada de resultados abaixo da expectativa. Mas, ao menos, encontrou a sua dupla de armação na parceria entre Dyson Daniels e Trae Young. O especialista defensivo e o astro do time, a princípio, funcionaram na prática tão bem quanto a teoria sugeria. O jovem acredita que a melhor temporada de sua carreira, em parte, só foi possível por causa da presença do armador.

“Trae faz a minha vida mais fácil em quadra, antes de tudo. Acho que os nossos jogos se completam mesmo. Ele domina no ataque, enquanto tento ajudá-lo na parte defensiva. Eu nunca escondi que não fiquei feliz com as minhas duas primeiras temporadas, ainda no New Orleans Pelicans. Então, eu acho que a minha mentalidade também mudou aqui”, disse o ala-armador, em entrevista ao site Clutch Points.

A evolução de Daniels em sua temporada de estreia pelo Hawks foi inegável. Afinal, ele recebeu o prêmio de jogador que mais evoluiu na liga. Esteve, além disso, entre os três finalistas ao prêmio de defensor do ano. E ainda quebrou o recorde de maior número de roubos de bola em uma campanha regular nesse século. Muita gente ficou surpresa com o rendimento de Daniels, mas ele avisa: isso é só o começo.

“Eu não diria que já mostrei tudo o que posso fazer. Aliás, creio que tenho muito mais em que posso evoluir. É claro que a defesa sempre foi uma das minhas virtudes, mas teve a chance de aparecer para todos com maior função no time e tempo de quadra. Atlanta, em síntese, foi tudo o que eu precisava para um recomeço nessa liga”, reconheceu o atleta de 22 anos.

Evolução

O sucesso da parceria com Trae Young levou Dyson Daniels a alcançar uma das suas missões na NBA. Ele não escondia que o prêmio de maior evolução sempre esteve em seu radar. Tanto que colocou a conquista do troféu George Mikan como um objetivo antes da temporada. Recebê-lo traz um senso de satisfação, mas, acima de tudo, de validação sobre a sua jornada até o momento.

“Vencer o prêmio foi especial para mim porque era um objetivo pessoal. Essa foi uma das metas que estabeleci no começo da temporada, então cumpri-la teve um grande significado. Estou feliz com o meu ano, como um todo. Foi mais um pequeno e firme passo no caminho certo para eu me tornar quem sempre quis nessa liga”, contou o jovem marcador.

O caminho de Daniels até pode parecer um pouco diferente de outros atletas da liga. No entanto, o ponto final é sempre o mesmo. “Um dia, eu quero ser eleito para um Jogo das Estrelas. Além disso, obviamente, quero ser campeão. Mas tudo acontece ao seu tempo. Então, eu estabeleço as metas para mim a cada temporada e vou atrás de realizá-las uma por vez”, resumiu.

Dobrar a meta

Quais vão ser os objetivos traçados por Daniels para a próxima temporada? Isso é algo que só vai definir totalmente às vésperas do início dos jogos. Mas por que não sonhar alto? O ala-armador conta que já possui uma meta das mais ousadas que gostaria de alcançar em 2026. Ele quer ser o primeiro bicampeão do prêmio de jogador que mais evoluiu na liga.

“Eu estava pronto para virar a página da minha carreira assim que desembarquei em Atlanta. Estou feliz com o momento que vivo. Nessa toada, eu sinto que posso ser o jogador que mais evoluiu na liga mais uma vez na próxima temporada. Sei que isso nunca ocorreu antes, mas vai ser um dos meus novos objetivos”, revelou.

