Agora no Hawks, Dyson Daniels se culpa por passagem pelo Pelicans

A mudança do New Orleans Pelicans para o Atlanta Hawks marcou uma reviravolta na carreira de Dyson Daniels. O atleta, afinal, tornou-se uma das grandes revelações da liga em sua primeira campanha no novo time. Ele é um dos finalistas aos prêmios de jogador que mais evoluiu na temporada e defensor do ano. É uma história muito boa, mas que deixa uma dúvida: por que o ala-armador não fez isso na Louisiana?

“Eu não culpo ninguém além de mim mesmo por tudo o que ocorreu em Nova Orleans. Resolvi dar um passo para trás quando cheguei lá e, com isso, deixar os superastros cuidarem de tudo. Mas eu aprendi que não se pode ter essa mentalidade na NBA. Se você se satisfizer em ser um coadjuvante, vai estar fora da liga antes do que pensa”, contou o jovem, em entrevista ao site AndScape.

O Pelicans apostou em Daniels com a oitava escolha do draft de 2022 e, a princípio, não foi uma opção ruim. Vários torcedores notavam o talento do australiano, mas, na maior parte do tempo, era mais discreto do que poderia. A atitude não condizia com a técnica, para resumir. Embora essa postura não tivesse nada a ver com a equipe, o garoto crê que precisava da mudança de ares para “recomeçar”.

“O jogador que fui em Nova Orleans não era eu. Mas isso foi culpa minha, antes de tudo. Foi a minha falta de confiança que abalou o meu desempenho. Pensava umas duas, três, quatro vezes antes de tomar cada decisão. Então, tudo pesava demais. Vim para Atlanta com uma mente mais leve e, por isso, o meu jogo fluiu melhor”, admitiu o ala-armador de 22 anos.

Defensor do ano

Daniels se provou uma revelação, em particular, no lado defensivo da quadra. Ele foi o primeiro atleta em mais de três décadas a concluir uma temporada com média de três roubos de bola por jogo. Liderou a liga – com folgas – também em desvios de passes. Além disso, tornou-se um dos 15 jogadores da história da NBA/ABA a acumular 225 roubadas em uma única campanha.

“A maioria dos jogadores trabalha em seu jogo ofensivo durante as férias. Eu trabalho na defesa. Estudo o que as equipes gostam de fazer, jogadores que dão abertura para serem desarmados e situações em que posso ser mais agressivo. Diria que isso é uma combinação de coordenação motora, agilidade lateral e estudo. É o produto, então, de muita coisa em que trabalho”, revelou o especialista.

Daniels não venceu o prêmio de melhor marcador da liga, que ficou para Evan Mobley. No entanto, não tem dúvida de que merecia o prêmio. “Eu não sei qual é o critério para escolher o melhor defensor da temporada. Mas acho que tinha bons argumentos a meu favor marcando o melhor jogador dos adversários todas as noites, roubando bolas”, justificou.

Novo comando

Mas será que a confiança foi a única mudança de Dyson Daniels na transição do Pelicans para o Hawks? Não é bem assim. Ele nunca fez críticas ao técnico Willie Green, de Nova Orleans, mas sinaliza que tem uma relação especial com Quin Snyder. O novo treinador ajudou a mudar a sua carreira em Atlanta. O ala-armador sente que nunca teve um comandante que apostasse tanto em seu talento.

“Quin viu algo em mim que outras pessoas não viram. Ele nunca me deixou desanimar, pois fazia questão de passar confiança a cada dia. Me escalou ao lado de Trae [Young] desde a pré-temporada e, por isso, criamos uma boa conexão. Temos jogos bastante diferentes, mas, atuando juntos, vimos que nos complementamos muito bem. Então, Quin foi perfeito para revitalizar a minha carreira”, reconheceu o jovem.

