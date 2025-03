Por prêmio da NBA, técnico do Hawks compara Dyson Daniels a Gobert

Dyson Daniels é um pilar do Atlanta Hawks na atual temporada da NBA. Após duas temporadas ruins no New Orleans Pelicans, o ala-armador chegou a Geórgia e se consolidou como um dos melhores defensores da liga. Seu impacto, inclusive, fez o técnico Quin Snyder o comparar a Rudy Gobert.

“Eu tive um jogador que foi Defensor do Ano em Utah (Rudy Gobert) e ele foi muito impactante no jogo. Ele protegeu muitas pessoas. Dyson faz o mesmo aqui no Hawks. Só que ele faz de maneira diferente. Podemos ver isso com os roubos de bola, que de fato se destacam. Isso, por si só, mostra que ele está fazendo algo que não víamos há muito, muito tempo”, comentou Snyder.

Sob o comando de Snyder, Gobert conquistou três vezes o prêmio de Defensor do Ano. Então, Daniels espera ter o mesmo sucesso do francês com o técnico na NBA. Nas casas de apostas, aliás, ele é o terceiro favorito ao prêmio na atual campanha.

No entanto, como destacou Snyder, Dyson Daniels e Gobert impactam a defesa de formas diferentes. O francês, por exemplo, é um pivô acostumado a acumular tocos e fortalecer o garrafão. O ala-armador, enquanto isso, é um ala-armador que coleciona roubos de bola.

Assim, o técnico do Hawks aponta que muitas vezes os roubos são subestimados em relações aos tocos. Porém, com sua capacidade de roubar a bola, Daniels consegue transformar seu time na NBA. Por isso, Snyder insiste que ele tem o mesmo impacto que Gobert tinha.

“Dyson Daniels consegue um roubo de bola e isso vira uma bandeja no ataque. Ele não precisa de um toco. Sei que é difícil medir o impacto de um defensor de perímetro, enquanto um protetor de aro pode ser notado com tocos. Porém, podemos ver claramente a influência dele”, acrescentou.

Por fim, o técnico do Hawks exaltou a paciência de Daniels. Segundo ele, o ala-armador costuma analisar seus adversários de maneira calma, para que possa roubar as bolas e criar os contra-ataques de Atlanta.

“Ele sempre tem o confronto mais difícil do jogo. E sua paciência é impressionante. Ele realmente escolhe seus momentos e isso fica evidente ao longo do jogo. Daniels realmente analisa bem seus adversários na NBA, faz jogadas e elas se transformam em pontos”, finalizou.

Na temporada pelo Hawks, Dyson Daniels lidera com 3.1 roubos de bola por jogo na NBA. Se mantiver esse ritmo, o ala-armador terá a maior média de steals dos últimos 35 anos. Isso porque, em 1988/89, John Stockton terminou o ano com 3.2 por partida.

