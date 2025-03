Site lista as dez piores trocas de Nico Harrison na NBA

O GM Nico Harrison liderou trocas polêmicas na última trade deadline da NBA. Após o Dallas Mavericks chegar às finais em 2024, ele enviou Luka Doncic para o Los Angeles Lakers e Quentin Grimes para o Philadelphia 76ers, em troca de Anthony Davis e Caleb Martin. Desde então, tem sido alvo de protestos por parte da torcida do Mavs.

As trocas, inclusive, não são as únicas decisões polêmicas de Harrison no Mavericks. Ele assumiu como GM da franquia em 2021 e acumula uma série de negócios, renovações e contratações que motivam reclamações da torcida. Então, o site ClutchPoints listou as dez piores trocas e decisões do dirigente no Mavs.

Luka Doncic por Anthony Davis

O primeiro lugar da lista é a troca de Doncic por Anthony Davis. O negócio com o Lakers aconteceu nos primeiros dias de fevereiro e surpreendeu toda a NBA. Afinal, o Mavs trocou uma superestrela que havia liderado o time às finais do ano passado. Em troca, recebeu um astor em reta final de carreira, que conta com um vasto histórico de lesões.

Após a troca de Harrison, Doncic elevou o nível do Lakers, enquanto Davis se machucou em sua primeira partida no Mavericks. Assim, os fãs de Dallas têm boicotado as partidas da equipe e pedido a demissão do dirigente.

Renovação de Jalen Brunson

Harrison foi o responsável por liberar Jalen Brunson para a agência livre da NBA. Após brilhar como sexto-homem em 2021/22, o armador pediu uma renovação razoável com o Mavericks. O GM, porém, ofereceu abaixo do valor que o jogador pedia. Como resultado, ele foi para a agência livre e assinou com o New York Knicks por US$ 104 milhões. Desde então, o ex-Mavs é um dos melhores armadores da NBA.

Troca de Kristaps Porzingis

Antes da saída de Doncic, Nico Harrison polemizou no mercado de trocas da NBA em 2021/22. Na época, ele trocou Kristaps Porzingis para o Washington Wizards. Porém, o retorno pelo letão foi pouco para um astro: Davis Bertans e Spencer Dinwiddie. Após o negócio, o letão terminou no Boston Celtics, onde foi campeão.

Troca de Quentin Grimes

Após a troca de Doncic, enquanto isso, Nico Harrison acertou um negócio com o Philadelphia 76ers. O Mavs enviou Quentin Grimes e uma escolha de segunda rodada por Caleb Martin. O ‘reforço’, porém, chegou lesionado e tem médias de 4.6 pontos pela franquia, enquanto o ala-armador tem brilhado no Sixers.

Troca por Grant Williams

Após ser vice-campeão da NBA com o Boston Celtics, Grant Williams chamou a atenção de Harrison. Dessa forma, o dirigente o adquiriu em troca com outros três equipes. O custo foi Reggie Bullock e escolhas de Draft. O reforço, porém, acumulou polêmicas com o vestiário e terminou como moeda troca por PJ Washington no ano passado.

Renovação de Derrick Jones Jr.

Como com Brunson, Harrison também deixou Derrick Jones sair na agência livre da NBA. No caso do ala-pivô, isso aconteceu na offseason passada. Um dos destaques do time que chegou às finais de 2024, o jogador sequer recebeu uma oferta do Mavs e assinou com o Los Angeles Clippers, onde tem sido importante na briga pelos playoffs.

Contratação de Christian Wood

Sem Brunson e Porzingis após 2021/22, o Mavericks apostou no mercado de trocas da NBA para apostar em um ‘astro em ascensão’. A escolha foi Christian Wood, que havia brilhado pelo Houston Rockets na temporada anterior. O custo: Boban Marjanovic, Sterling Brown, Trey Burke, Marquese Chris e Wendall Moore Jr. O pivô, no entanto, em pouco tempo perdeu espaço no Mavs, pela falta de esforço na defesa.

Contratação de Facundo Campazzo

Outro nome que chegou para suprir Brunson foi Facundo Campazzo. A aposta de Harrison havia tido uma passagem apagada pelo Denver Nuggets na NBA, mas havia a expectativa de que pudesse reeditar a parceria com Luka Doncic no Real Madrid. Porém, não foi o que aconteceu e em pouco tempo o armador deixou a liga.

Chance para Kemba Walker

Após Campazzo, restou a Harrison dar uma nova chance de Kemba Walker na NBA. O armador, que antes era uma estrela, passou por um declínio no New York Knicks e já era mais visto como um nome de peso na liga. O Mavs, no entanto, insistiu e ele saiu após só nove partidas no time.

Chegada de JaVale McGee

Por fim, na lista do CluthPoints de trocas e decisões ruins de Nico Harrison na NBA, está JaVale McGee. Após o título com o Los Angeles Lakers em 2020, o veterano assinou por US$ 17 milhões em três anos com o Dallas Mavericks, uma vez que era visto como um ativo valioso pelo GM. No entanto, ele fez só 42 jogos antes de sair do time.

