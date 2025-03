LeBron James revela como é sua relação com Michael Jordan

O astro LeBron James falou de sua relação com o icônico Michael Jordan, considerado por muitos o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Durante sua participação no Pat McAfee Show, o craque do Los Angeles Lakers revelou que o eterno camisa 23 do Chicago Bulls foi sua inspiração. Além disso, o maior cestinha da história da NBA citou o respeito e admiração que tem por Jordan.

“Michael Jordan e eu nos damos bem. Só não conversamos. Aliás, acho que isso ocorre porque eu ainda jogo. Afinal, estou focado no meu trabalho. Mas, espero que isso mude quando eu parar. Então, deve ser porque eu ainda jogo. Além disso, a gente sabe que o Jordan é um competidor impiedoso. Depois que eu me aposentar, e ele não precisar mais me ver com a 23, e ouvir todo mundo mencionando os nossos nomes juntos, aí sim ele vai ficar tipo ‘agora eu falo contigo’”.

“Na cerimônia dos 75 anos da NBA foi puro respeito e admiração. Eu visto a camisa 23 por conta do Jordan. Enfim, ele me inspirou quando eu era criança”, contou LeBron.

O debate sobre quem é o maior de todos – LeBron James ou Michael Jordan – é sempre um assunto para os fãs do basquete. Afinal, ambos são ícones e dominaram a NBA em diferentes eras. No entanto, é difícil mensurar a grandiosidade de jogadores tão acima da média.

Desde 2023, o troféu de MVP da NBA passou a ter o nome de Michael Jordan. A lenda do basquete, aliás, ganhou o prêmio em cinco temporadas. Além disso, o ídolo do Bulls foi hexacampeão da liga, MVP das finais nos seis títulos e tem 14 seleções para o All-Star Game, entre outras conquistas. Fora das quadras, ele se tornou um ícone do marketing esportivo.

LeBron, por sua vez, é o maior cestinha da história da NBA, além de tetracampeão. Também possui no extenso currículo quatro prêmios de MVP da temporada regular, outros quatro das finais e incríveis 21 participações no Jogo das Estrelas (recorde na liga).

No início do ano, LeBron superou Jordan com jogos de 30 pontos. Aos 40 anos, o astro do Lakers atingiu o seu 563° embate com a marca (hoje, ele chegou a 570), enquanto a lenda do Bulls encerrou a carreira com 562. Na ocasião, James deu sinais de que acredita que Michael ainda é o melhor de todos os tempos.

“Estou muito orgulhoso. Toda vez que sou mencionado com algum dos grandes e, possivelmente, o melhor que já jogou, é incrível. É ótimo, pois Michael era meu ídolo quando criança. Então, saber que eu posso estar perto dele ou em uma conversa sobre seja lá o que, quando mencionam Michael Jordan é algo sensacional para mim”, afirmou LeBron.

Michael Jordan

Temporadas na NBA: 15

Finais disputadas: seis

Títulos da NBA: seis (1991–1993, 1996–1998)

Prêmios de MVP das finais: seis (1991–1993, 1996–1998)

Prêmios de MVP da temporada regular: cinco (1988, 1991, 1992, 1996 e 1998)

All-Star: eleito 14 vezes (1985–1993, 1996–1998, 2002 e 2003)

Times ideais da NBA: eleito 11 vezes (1985, 1987–1993, 1996–1998)

Melhor defensor da NBA: uma vez (1988)

Melhor time de defesa da liga: eleito nove vezes (1988–1993, 1996–1998)

Novato do ano (1985)

Temporadas como cestinha da NBA: dez (1987–1993, 1996–1998)

Quinto maior cestinha da história da NBA (32.292 pontos)

Segundo maior cestinha dos playoffs (5.987 pontos)

Maior média de pontos na história dos playoffs (33,4)

Maior pontuação em um jogo de playoffs (63)

Bicampeão olímpico (1984 e 1992)

LeBron James

Temporadas na NBA (até o momento): 22

Finais disputadas: dez

Títulos da NBA: quatro (2012, 2013, 2016 e 2020)

Prêmios de MVP das finais: quatro (2012, 2013, 2016 e 2020)

Prêmios de MVP da temporada regular: quatro (2009, 2010, 2012 e 2013)

All-Star: eleito 21 vezes (2005-2025)

Times ideais da NBA: eleito 20 vezes (2005-2024)

Melhor time de defesa da liga: eleito cinco vezes (2009-2013)

Novato do ano (2004)

Temporada como cestinha da NBA: uma (2008)

Temporada como líder em assistências na NBA: uma (2020)

Maior cestinha da história da NBA (41.965 pontos até o momento)

Quarto em assistências na história da NBA (11.009 até o momento)

Maior cestinha dos playoffs (8.162 pontos até o momento)

Sexta maior média de pontos na história dos playoffs (28,4)

Tricampeão olímpico (2008, 2012 e 2024)

