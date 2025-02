LeBron James quebra outra marca histórica de Michael Jordan

Na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Denver Nuggets por 123 a 100, no sábado (22), o astro LeBron James superou mais uma marca que era de Michael Jordan. Agora, James se tornou o jogador com mais jogos com 25 pontos ou mais após os 40 anos.

LeBron James obteve 25 pontos, nove rebotes, cinco assistências e três tocos diante do Nuggets. Como resultado, ele possui 11 jogos (de 23) com a marca desde o dia 30 de dezembro, quando completou 40 anos. Enquanto isso, Jordan somou dez em 30 partidas depois de seu aniversário.

Entre pontos totais, no entanto, LeBron James está próximo de ultrapassar Michael Jordan. Enquanto o jogador do Lakers soma 601 pontos após fazer 40 anos, Jordan anotou 671. Em todos os tempos da NBA, no entanto, o líder ainda é Kareem Abdul-Jabbar, com 1.129. O segundo é John Stockton, com 983, seguido de Robert Parish, com 866.

Jordan e James são os próximos da lista.

Desde a parada para o All-Star Game, LeBron faz números ainda mais incríveis: são 30.3 pontos, 8.0 rebotes, 6.7 assistências, enquanto acertou 54% dos arremessos de quadra, 39% de três pontos e 92% nos lances livres.

A vitória do Lakers sobre o Nuggets foi a melhor partida da equipe desde a chegada de Luka Doncic em troca com o Dallas Mavericks na trade deadline da NBA. Enquanto LeBron James fez 25 pontos, Doncic liderou o time de Los Angeles com 32 pontos, dez rebotes, sete assistências e quatro roubos de bola. Além deles, Austin Reaves ficou com 23 pontos e sete assistências e Rui Hachimura anotou 21.

O técnico JJ Redick comentou sobre LeBron James atuar ao lado de Luka Doncic e como o jogo funcionou. No entanto, ele avalia que a defesa foi responsável pela vitória.

“O time jogou de acordo com o plano o tempo todo, mas Luka controlou o jogo desde o início, soube o que fazer. Mas foi defensivamente que a gente venceu. Em um certo momento, era LeBron James em cima de Nikola Jokic, depois era Vando (Jarred Vanderbilt). Então, conseguimos tirar o melhor de Jokic. A gente sabe que ele vai encostar na bola. Ele lidera a liga nisso, mas a gente queria deixar o cara desconfortável. Foi isso”, afirmou Redick.

Luka Doncic em grande noite

Após a vitória, Luka Doncic falou sobre os lances que teve ao lado de LeBron contra o Nuggets.

“Ainda estou me acostumando com tudo aqui, conhecendo cada jogador, mas fiquei feliz por dar a ele uma assistência na ponte aérea”, disse o armador esloveno.

Ele explicou que ainda tenta fazer os mesmos movimentos que fazia nos tempos de Dallas, mas que tudo ainda é muito novo para ele. No entanto, aprovou a parceria com LeBron James em vários lances.

Por outro lado, LeBron elogiou Luka.

“Foi o nosso quarto jogo (depois do All-Star Game)? Mas eu sou, por natureza, um wide receiver e ele é um quarterback. Ele vai passar e eu vou receber. Então, funciona perfeitamente. Enquanto eu corro pelas linhas a carreira toda, ele faz grandes passes desde que começou a jogar. Então, não é difícil ter ritmo quando isso acontece”, disse LeBron James.

Em 2024/25, LeBron possui médias de 24.7 pontos, 8.8 assistências e 7.7 rebotes. Desde seu segundo ano na NBA, James teve, pelo menos, 25 pontos por jogo. Agora, ele se aproxima de atingir tais números pela vigésima primeira vez consecutiva.

