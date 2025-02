Boletim de rumores e trocas da NBA (22/02/2025)

Bem-vindo à edição de 22 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Antes de Mark Williams, Lakers tentou troca por Duren

O Los Angeles Lakers tentou troca por um pivô antes do fim da janela de transferências da temporada. Até conseguiu, mas, após os exames físicos, a franquia desistiu de Mark Williams. No entanto, o atleta do Charlotte Hornets não era a primeira opção da equipe angelina. Segundo Jovan Buha, do site The Athletic, os californianos tentaram negócio com o Detroit Pistons por Jalen Duren.

“O Lakers entrou em contato, mas Detroit não queria ceder Jalen. Isso pode mudar, no entanto. As coisas podem ser diferentes na offseason”, resumiu o jornalista. Espera-se que os angelinos busquem a aquisição de outro pivô ao fim dessa campanha e, assim, Duren deve voltar à pauta. O titular do Pistons registra médias de 10,8 pontos e 10,2 rebotes na atual temporada.

Patrick Beverley deve ser novo reforço do Real Madrid

O Real Madrid vai ter uma mudança inesperada de armadores com histórico de NBA nos próximos dias. Dennis Smith mal chegou a jogar pelo time, mas já alegou problemas de adaptação e vai embora. E o clube tem um nome famoso como substituto engatilhado. De acordo com Javier Maestro, do site Encestando, o veterano Patrick Beverley está a detalhes de fechar com os espanhóis.

O especialista defensivo disputou o começo da temporada europeia pelo Hapoel Tel Aviv. Mas, na última semana, as partes rescindiram o vínculo sem uma explicação. Jornalistas especulam que o acerto com o Real Madrid tenha sido a razão. O repórter Chris Haynes, enquanto isso, noticia que Smith já está em busca de uma nova oportunidade na NBA.

Além do Kings, dois times queriam trazer Markelle Fultz

Markelle Fultz acertou o seu retorno à NBA com a camisa do Sacramento Kings, depois da trade deadline. A equipe da Califórnia, no entanto, não era a única interessada nos serviços do armador. Segundo Jason Anderson, do jornal Sacramento Bee, Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers eram dois dos outros times que monitoravam a situação.

O atleta de 26 anos era agente livre desde o fim da última temporada. Ele atuava pelo Orlando Magic, mas não houve interesse na renovação de contrato por conta de uma lesão. Fultz passou por uma cirurgia no joelho durante a offseason e está recuperado. Espera-se que a sua estreia ocorra em um dos próximos jogos do Kings.

Jrue Holiday seria “chave” de corte de custos no Celtics

O Boston Celtics está à venda e o futuro novo dono já vai chegar com um dilema em mãos. Afinal, na próxima temporada, o time vai custar mais de US$500 milhões entre salários e multas. Então, será que um empresário recém-chegado vai querer assumir gastos tão altos? Segundo Brian Robb, do jornal Booth Newspapers, o armador Jrue Holiday pode ser um ponto crucial nesse processo.

“Quanto vão querer diminuir a folha salarial de Boston, por enquanto, é a maior questão da mudança de donos da franquia. E negociar só um jogador, a princípio, pode não fazer uma redução substancial. A boa notícia para a equipe é que todos os seus contratos têm valor, então podem trazer ótimo valor de retorno. Mas Jrue, que poderia ser o maior candidato a sair, talvez seja a exceção em termos de valor”, explicou Robb.

Holiday foi titular nos 45 jogos disputados com o Celtics na temporada. Ele tem médias de 10,9 pontos, 4,3 rebotes e 3,6 assistências. Essa são as suas menores marcas de pontuação e passes decisivos, aliás, em 15 anos.

Em transição

– O armador Jaden Springer, para começar, está acertado para reforçar o Utah Jazz. Mas, a princípio, não deve ficar por muito tempo. Ele assinou um contrato de dez dias com a equipe de Salt Lake City.

– Montrezl Harrell, enquanto isso, vai jogar na China até o fim da atual temporada. Sem mercado na NBA, o vencedor do prêmio de melhor reserva da liga fechou vínculo com o Zhejiang Golden Bulls pelos próximos meses.

– Por sua vez, o pivô Moses Brown apalavrou o seu retorno ao Dallas Mavericks. Ele realizou um treino fechado para os texanos nessa quarta-feira e, caso “aprovado”, já deve assinar contrato logo em seguida.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 22/02, você lembra de Quinn Cook? Pois o ex-armador do Golden State Warriors é o novo reforço do Fujian Sturgeons, da China.

