Giannis Antetokounmpo: “Acho que nunca vou pedir troca no Bucks”

Giannis Antetokounmpo esteve ligado a rumores de troca do Milwaukee Bucks no início da temporada. Na época, ele estaria decepcionado com o início de campanha da franquia e poderia mudar de equipe na NBA. Assim, diversos times surgiram como interessados, como Miami Heat e Brooklyn Nets.

As notícias da época, no entanto, não passaram de rumores. No fim, Giannis Antetokounmpo não recebeu nenhuma proposta de troca e seguiu no Bucks. O craque, aliás, garante que assim será até o fim de sua carreira. A menos que a própria equipe queira sua saída.

“A NBA é um negócio. Se eu fosse trocado, faria meu trabalho, mas acho que jamais pediria uma troca. Não sou esse tipo de cara. Então, o Bucks teria que me expulsar”, explicou.

A fala de Antetokounmpo vem em um momento onde os astros não estão assegurados. Na trade deadline, por exemplo, o Dallas Mavericks surpreendeu ao trocar Luka Doncic. Na ocasião, Giannis comentou sobre como a NBA é um negócio e nenhum jogador está 100% seguro na sua equipe.

“Esse é o mundo onde vivemos. É um negócio. Você tem que entender que ninguém está seguro. Se um jogador cinco vezes All-NBA, de 25 anos e que acabou de chegar às finais”, disse o grego.

Além disso, astro do Bucks, comentou como há um comportamento diferente com os pedidos de troca dos jogadores. “Quando um jogador acredita que pode ir para um time diferente e pode ter uma chance de vencer, não podemos crucificá-lo e dizer que ele não é leal”.

Rumores de troca

Apesar de negar a chance de pedir troca, Antetokounmpo já esteve em rumores na NBA. Isso após um início de temporada ruim do Bucks. Nas primeiras semanas, afinal, a franquia chegou a ocupar a lanterna da Conferência Leste. O grego, enquanto isso, não escondia sua decepção.

A chance do Bucks trocá-lo despertou o interesse de diversas equipes. Heat, Nets e Houston Rockets desejavam o jogador. Porém, o time de Milwaukee conseguiu se reerguer e manteve o duas vezes MVP no elenco.

Apesar disso, o próprio jogador acreditava que poderia se mudar na NBA. Em matéria exclusiva de Sam Amick, do site The Athletic, uma conversa entre Antetokounmpo e um funcionário do Bucks sobre uma possível troca foi revelada. O jogador chega ao empregado e questiona: “se não ganharmos este ano, você seria demitido?”.

“Você tem isso na cabeça, tipo: ‘se este ano não for bem?’. Sim, se não ganharmos o título, acho que o Bucks pode me trocar”, seguiu Giannis. “Este é o trabalho que vivemos. Este é o mundo em que vivemos. Isso vale para todos”, completou o ala-pivô.

