Agente de Anthony Davis fala sobre troca para o Mavs

Há cerca de 20 dias, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers fecharam um acordo histórico na NBA. Anthony Davis saiu em troca para o Mavs, enquanto Luka Doncic terminou na Califórnia. O negócio não foi uma surpresa apenas para fãs, jornalistas e analistas. Nem mesmo os próprios jogadores sabiam das negociações.

O sigilo foi tão grande que nem os representantes dos atletas sabiam. O agente de Davis, Rich Paul, por exemplo, revelou que não teve acesso a nada da troca. De acordo com ele, se tivesse soubesse antes, o negócio entre Lakers e Mavericks não teria acontecido.

“Eu digo que 99.9% das vezes, sei o que está acontecendo. A única vez que não soube foi a única vez que todos nós não soubemos. Estou feliz por não isso, pois provavelmente não teria acontecido se eu soubesse”, revelou Paul no podcast Gil’s Arena.

Paul é conhecido por ser uma das figuras mais influentes da NBA. Antes da troca de Anthony Davis para o Mavs, por exemplo, ele não escondia o controle nas ações da Klutch Sports no ambiente do Lakers. Ainda mais por ser representante também de LeBron James.

A vontade de Paul de impedir o negócio, aliás, deve passar pela aliança de seus representados. Davis e LeBron são as duas figuras mais importantes da Klutch Sports. Com os dois em Los Angeles, um dos mercados mais valorizados da NBA, seus valores tendem a aumentar.

O Lakers, inclusive, vinha se movimentando para brigar pelo título da atual temporada, o que explica a surpresa dos envolvidos.

Assim como o agente, LeBron também não teve conhecimento da troca entre Lakers e Mavs. Apesar de feliz com a chegada de Luka Doncic, o camisa 23 chegou a lamentar a saída de seu companheiro pelos últimos seis anos. De início, o camisa 23 achou que o anúncio era falso, mas ficou em choque quando a ficha caiu.

“Eu achei que era fake, com certeza”, disse LeBron James. “Achei que era uma farsa, que as pessoas estavam brincando ou algo assim. Mas então, quando Anthony Davis me fez uma chamada de vídeo e conversei com ele por um bom tempo, e mesmo depois de desligar, ainda não parecia real. Foi um momento estranho, uma verdade desconfortável para nós. Só de saber que ele iria embora, foi muito difícil”, afirmou LeBron.

