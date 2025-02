Kevin Durant explica por que recusou troca para o Warriors

O astro Kevin Durant, do Phoenix Suns, explicou por que recusou uma troca para o Golden State Warriors na última trade deadline. Em entrevista concecida à repórter Malika Andrews, da ESPN, o veterano falou sobre o assunto pela primeira vez. Durant foi categórico e revelou que não queria deixar o Suns no meio da temporada.

“As pessoas falam mal de mim o tempo todo. Não é por isso que eu não queria voltar. Eu só não queria ser trocado no meio da temporada. Não tenho nada contra o meu tempo com o Warriors. Ouvi dizer que foi porque não gosto de Draymond. Nada disso. No fim das contas, eu só não queria me mudar. Quero ver até onde o Suns pode chegar nesta temporada. Enfim, estou feliz por ainda estar em Phoenix”, afirmou o camisa 35.

O astro atuou pelo Warriors entre 2016 e 2019. Pela equipe californiana, ele foi bicampeão da NBA e duas vezes eleito MVP das finais (2017 e 2018). Há alguns dias, o técnico Steve Kerr falou sobre a opção de Kevin Durant de não retornar para o Warriors. Sem rodeios, o treinador afirmou que entende o veterano.

“Não culpo Kevin Durant nem um pouco por não querer repetir as coisas aqui. Ele ouviu tanta merda, tipo: ‘ah, você está pulando para o time da modinha’. Aí, então, ele conquista o MVP das finais por dois anos seguidos. E, mesmo assim, ainda foi criticado… Enfim, por que ele iria querer encarar toda essa baboseira de novo?”, disse o treinador.

O detalhe é que, três meses antes de assinar com Golden State, o craque era atleta do Oklahoma City Thunder, time que perdeu as finais do Oeste justamente para o Warriors. Naquela temporada, aliás, a equipe californiana fez a melhor campanha da história da NBA, com 73 vitórias e nove derrotas. Mas, nas finais, o time sofreu uma virada incrível para o Cleveland Cavaliers.

Na época, Durant recebeu uma avalanche de críticas. A maior delas era a de que ele havia decidido pegar o caminho mais fácil para conquistar um título. Afinal, Golden State tinha o melhor time e, naquele momento, adicionava um dos maiores jogadores da história recente da NBA.

Kevin Durant

Na trade deadline, além do Warriors, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves conversaram com o Suns para fechar uma troca por Kevin Durant. Houston Rockets e Miami Heat também teriam interesse no camisa 35. Mas, no fim das contas, o craque de 36 anos decidiu terminar a temporada em Phoenix.

Mas, segundo Brian Windhorst, da ESPN, os dias de Durant no Arizona estão contados. De acordo com o jornalista, o Suns vai aproveitar os próximos meses antes de negociar o astro. Portanto, o veterano terá uma nova equipe em 2025/26.

“KD sabe que será trocado. O Suns também. E o resto da liga sabe disso. Enquanto não acontece, o Suns vai aproveitar esse período com ele no time. Com toda a sinceridade, essa não é uma situação controversa. Afinal, o Suns está com uma campanha abaixo de 50%. Além disso, a franquia tem uma folha salarial de US$230 milhões. Sem contar os mais de US$100 milhões em multas. Enfim, realmente acredito que Durant e Suns trabalhem juntos na offseason por uma troca”, contou Windhorst.

Vale lembrar que Durant contrato até o final da próxima temporada. Nesse período, o craque de 36 anos vai receber US$105,9 milhões. Ou seja, o ala terá um contrato expirante em 2025/26.

