Steve Kerr comenta recusa de Kevin Durant ao Warriors

O técnico Steve Kerr falou sobre a opção de Kevin Durant de não retornar para o Golden State Warriors. Na última trade deadline, o astro do Phoenix Suns foi alvo de vários rumores de troca. Em um deles, uma das equipes interessadas era a de San Francisco. Sem rodeios, Kerr afirmou que entende o veterano.

“Não culpo Kevin Durant nem um pouco por não querer repetir as coisas aqui. Ele ouviu tanta merda, tipo: ‘ah, você está pulando para o time da modinha’. Aí, então, ele conquista o MVP das finais por dois anos seguidos. E, mesmo assim, ainda foi criticado… Enfim, por que ele iria querer encarar toda essa baboseira de novo?”, disse o treinador.

Juntos, Steve Kerr e Kevin Durant foram bicampeões da NBA pelo Warriors (2017 e 2018). Assim, o craque foi um dos responsáveis por consolidar a dinastia da franquia. Afinal, entre 2015 e 2022, Golden State conquistou quatro títulos. Além disso, foi vice-campeão duas vezes. Portanto, chegou às finais em seis das oito temporadas no período. Em todas elas, com Kerr no comando.

Publicidade

Durant chegou ao Warriors na offseason de 2016, após nove campanhas pelo Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder. O detalhe é que, três meses antes de assinar com Golden State, o craque perdeu as finais do Oeste justamente para o time californiano. Naquela temporada, aliás, o Warriors fez a melhor campanha da história da NBA, com 73 vitórias e nove derrotas. Mas, nas finais, o time sofreu uma virada incrível para o Cleveland Cavaliers.

Leia mais sobre Kevin Durant e Steve Kerr!

Na época, Durant recebeu uma avalanche de críticas. A maior delas era a de que ele havia decidido pegar o caminho mais fácil para conquistar um título. Afinal, Golden State tinha o melhor time e, naquele momento, adicionava um dos maiores jogadores da história recente da liga. Em quadra, a parceria foi um sucesso, com o Warriors se tornando uma dinastia e Durant finalmente campeão da NBA.

Publicidade

Após dois títulos, o astro deixou a equipe californiana em 2019. Um dos motivos de sua saída teria sido um desentendimento com Draymond Green. O craque é amigo de Stephen Curry, mas não quer atuar novamente ao lado do ala-pivô, segundo Marc Stein, do portal Substack. Portanto, o Warriors teria que negociar Green para convencer Durant a mudar de ideia algum dia. Mas, essa é uma tarefa complicada.

“Você provavelmente teria que negociar Draymond Green se quisesse adquirir Kevin Durant. Isso não vai acontecer porque Steph Curry não vai aceitar”, afirmou o analista Stephen A. Smith, também da ESPN.

Kevin Durant

Na última trade deadline, além da equipe de San Francisco, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves conversaram com o Suns para fechar uma troca por Durant. Houston Rockets e Miami Heat também teriam interesse no camisa 35. Mas, no fim das contas o craque de 36 anos decidiu terminar a temporada em Phoenix.

Publicidade

Mas, segundo Brian Windhorst, da ESPN, os dias de Durant no Arizona estão contados. De acordo com o jornalista, o Suns vai aproveitar os próximos meses antes de negociar o astro. Portanto, o veterano terá uma nova equipe em 2025/26.

“KD sabe que será trocado. O Suns também. E o resto da liga sabe disso. Enquanto não acontece, o Suns vai aproveitar esse período com ele no time. Com toda a sinceridade, essa não é uma situação controversa. Afinal, o Suns está com uma campanha abaixo de 50%. Além disso, a franquia tem uma folha salarial de US$230 milhões. Sem contar os mais de US$100 milhões em multas. Enfim, realmente acredito que Durant e Suns trabalhem juntos na offseason por uma troca”, contou Windhorst.

Publicidade

Vale lembrar que Durant contrato até o final da próxima temporada. Nesse período, o craque de 36 anos vai receber US$105,9 milhões. Ou seja, o ala terá um contrato expirante em 2025/26, algo valioso nas negociações entre as equipes da liga.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA