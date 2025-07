Analista detona troca entre Nets e Nuggets na NBA

Denver Nuggets e Brooklyn Nets fecharam troca envolvendo Michael Porter Jr e Cam Johnson no primeiro dia da agência livre da NBA. Além disso, o time de Nova York recebeu uma escolha desprotegida de segunda rodada do Draft. No entanto, o analista Bill Simmons não gostou do acordo. Segundo o jornalista do The Ringer, a negociação foi ruim para o Nets.

“O Nets precisava mesmo incluir Cam Johnson? Quanto mais penso nessa troca nos últimos cinco dias, vejo que foi uma das piores da década. É preciso estar disposto para adquirir Porter e não conseguir mais nada. Achei um milagre para o Denver Nuggets quando aconteceu. Não achei que Porter fosse negociável. Afinal, ele tem problemas nas costas e ombro quebrado. Então, se tornou um empecilho para Denver melhorar o elenco. Ai vem Brooklyn e diz : ‘Só precisamos de uma escolha’. Isso é uma loucura”, detonou Simmons.

Portanto, a principal crítica do analista da NBA na troca entre Nets e Nuggets é sobre Michael Porter Jr. O ala ainda tem US$79 milhões em salários para receber nas próximas duas temporadas. Enquanto isso, foi muito questionado nos últimos playoffs e tem longo histórico de lesões. Por exemplo, sofreu com dores nas costas no início da carreira e uma lesão no ombro durante na pós-temporada de 2024/25.

Michael Porter Jr tem um contrato de U$38,3 milhões para 2025/26, US$40,8 milhões em 2026/27, sendo agente livre irrestrito no último ano. Por outro lado, Cam Johnson vai receber US$21,1 milhões, US$23,3 milhões e também agente livre irrestrito em 2027.

Para Bill Simmons, então, Brooklyn poderia ter consegui ao menos uma escolha de primeira rodada do Nuggets ao absorver o contrato de Porter Jr. Mas, as críticas não param por aí. O jornalista questionou todo o trabalho da diretoria do Nets, incluindo os movimentos no último Draft da NBA. Vale lembrar que a franquia teve cinco escolhas de primeira rodada.

“Continuo achando que fizeram um trabalho péssimo. Muito ruim mesmo. Não gostei do Draft do Brooklyn Nets. Eu simplesmente não entendo nada do que eles fizeram”, completou.

Por fim, criticado, Porter Jr assumiu que chegou no limite de seu jogo como atleta do Nuggets.

“Eu estou bem empolgado para o próximo capítulo da minha carreira em Brooklyn, pois sinto que bati em um teto em Denver. Já tinha chegado ao limite na função que tinha. Sou agradecido demais pela forma como jogamos lá porque vencemos um título. Mas, ao mesmo tempo, sinto que não tinha mais como crescer ali. Por isso, estou animado pelo que posso fazer”, contou o arremessador, em sua conta no YouTube.

