Nets fecha contrato com dois jogadores na agência livre

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Brooklyn Nets acertou a continuidade de dois jogadores na agência livre da NBA. Trata-se de Ziaire Williams e Day’Ron Sharpe. Ainda segundo o jornalista, tanto o ala, quanto o pivô acertaram novos contratos com a franquia de dois anos e US$12 milhões.

Então, os jogadores do Nets entrariam na agência livre sem contratos e poderiam negociar com outros times da NBA. No entanto, ambos optaram por permanecer em Nova York. Mas há uma diferença nos vínculos de Ziaire Williams e Sharpe. Isso porque o acordo do ala tem uma “opção de equipe” ao término do segundo ano. Ou seja, o Nets pode ativar a clausula para manter o atleta mais um ano.

Vale lembrar que, no domingo (29), o Nets não ofereceu uma oferta qualificatória para ambos os jogadores. Assim, tornando-os agentes livres irrestritos. Ao conseguir um novo acordo nesta segunda-feira, a franquia economizou.

“O Brooklyn Nets teria arriscado perder US$14 milhões em espaço no teto salarial ao oferecer a Day’Ron Sharpe e Ziaire Williams suas ofertas qualificadas. Eles poderiam recontratá-los com salários abaixo de seus respectivos limites de salário para maximizar seu espaço no teto salarial”, disse o especialista Yossi Gozlan, do jornal The New York Post.

Aos 23 anos, Williams teve sua melhor temporada da carreira depois de ter sido a décima escolha geral no Draft da NBA de 2021. O jogador chegou ao Nets na última offseason após três anos defendendo o Memphis Grizzlies. No Brooklyn, conseguiu médias de dez pontos, 4.6 rebotes, com 41.2% nos arremessos de quadra, sendo 34.1% de três pontos.

Sharp é da mesma classe de Draft e mesma idade do companheiro. Entretanto, foi selecionado na 29ª posição em 2021 pelo Nets. Da mesma forma, conseguiu os melhores números de sua carreira em 2024/25. Afinal, terminou a temporada da NBA com 50 jogos disputados e 7.9 pontos, 6.6 rebotes, enquanto teve 52.1% nos arremessos por partida.

Por fim, vale lembrar o Brooklyn Nets optou por estender a oferta qualificatória de Cam Thomas. Assim, tornando o ala-armador um agente livre restrito. Portanto, a franquia pode igualar ofertas de outros times para manter um dos principais jogadores do elenco em 2025/26.

