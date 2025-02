NBA: Jornalista aponta troca de Kevin Durant na próxima offseason

Um dos nomes mais comentados da última trade deadline da NBA, Kevin Durant deverá ser envolvido em uma troca na próxima offseason. Pelo menos é o que garante Brian Windhorst, da ESPN. De acordo com o jornalista, o Phoenix Suns vai aproveitar os próximos meses antes de negociar o astro. Portanto, o veterano terá uma nova equipe no segundo semestre.

“KD sabe que será trocado. O Suns também. E o resto da liga sabe disso. Enquanto não acontece, o Suns vai aproveitar esse período com ele no time. Com toda a sinceridade, essa não é uma situação controversa. Afinal, o Suns está com uma campanha abaixo de 50%. Além disso, a franquia tem uma folha salarial de US$230 milhões. Sem contar os mais de US$100 milhões em multas. Enfim, realmente acredito que Durant e Suns trabalhem juntos na offseason por uma troca”, afirmou Windhorst.

Vale lembrar que Durant contrato até o final da próxima temporada. Nesse período, o craque de 36 anos vai receber US$105,9 milhões. Ou seja, o ala terá um contrato expirante em 2025/26, algo valioso nas negociações entre as equipes da liga.

Bicampeão da NBA pelo Golden State Warriors (2017 e 2018), Kevin Durant chegou ao Suns há dois anos, após uma troca com o Brooklyn Nets. Desde então, o craque deixou claro que tem o objetivo conquistar mais um título. Mas, em quadra, o time de Phoenix é uma decepção. Dono da maior folha salarial da NBA, o Suns ocupa apenas o 11º lugar da Conferência Oeste. Portanto, está fora até da zona de classificação para o play-in.

Assim, com o iminente fracasso da equipe do Arizona, Kevin Durant deverá priorizar a troca para um contender da NBA. Ou seja, um time que seja forte o suficiente para brigar pelo título. Na última trade deadline, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves e o Warriors conversaram com o Suns para fechar uma troca por Kevin Durant. Além disso, Houston Rockets e Miami Heat teriam interesse no camisa 35.

Antes “inegociável”, o veterano surgiu nos rumores de troca nas últimas horas da trade deadline. O motivo seria a dificuldade do Suns em reforçar o elenco. A franquia, aliás, tinha interesse em adquirir Jimmy Butler junto ao time da Flórida. Porém, o poder de Bradley Beal de vetar qualquer troca prejudicou o time de Phoenix. Assim, Durant passou a ser visto como a melhor moeda de troca, já que Devin Booker é considerado intocável.

De acordo com Windhorst, o craque não ficou satisfeito por ter o nome envolvido em boatos de troca. Assim, Durant deverá ser negociado na próxima offseason. Algo que pode ser bom para ele e para o Suns. Com a provável saída de Phoenix, o astro teria a chance de ir para uma equipe competitiva. A franquia, por sua vez, receberia ativos importantes, como jovens com potencial e escolhas de Draft.

