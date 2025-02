NBA: Kevin Durant fala pela primeira vez após rumores de troca

Kevin Durant esteve cercado de rumores de troca durante a trade deadline da NBA. Muitos times estiveram interessados no astro. Entre eles, Golden State Warriors, Houston Rockets e Dallas Mavericks. No entanto, o camisa 35 vetou uma oferta do time de San Francisco e permaneceu no Phoenix Suns para o final da temporada 2024/25.

Os rumores em relação a Kevin Durant na NBA surgiram por uma possível insatisfação no Suns. Ele estaria infeliz pela falta de movimentos da diretoria. O astro, por exemplo, teria insistindo na troca por Jimmy Butler. Porém, a equipe do Arizona não conseguiu o negócio.

Entretanto, Durant negou as versões ao falar pela primeira vez desde o prazo final de trocas da liga. Segundo ele, sempre houve o desejo de cumprir seu contrato com a franquia até o final. O craque de Phoenix tem acordo até a temporada 2025/26.

“Não, eu sempre tive o objetivo de cumprir meu contrato e ver o que acontece. Não posso focar no que acontecerá daqui um ano e meio. Tento focar no dia que tenho pela frente. Eu sei que isso será ssunto. A coisa mais frustrante sobre isso é que o foco não estará apenas sobre mim pelo resto da temporada”, comentou Durant.

Durant é desde sempre associados aos rumores de troca. Isso desde sua última temporada no Golden State Warriors. Em todas as notícias, o argumento é sempre o mesmo: a busca do astro por estar em um time vitorioso e cercado de estrelas. Foi assim no Brooklyn Nets e tem sido no Suns.

O veterano, no entanto, reclama que a realidade não é essa. Na mesma entrevista, ele reforçou que sempre há acréscimo no que ele de fato sente.

“A minha linguagem corporal, como estou no banco, tudo será ampliado. Isso é péssimo. Mas faz parte do negócio e é algo que preciso lidar e aceitar. Se eu mantiver o foco no que importa, isso pode ser a principal preocupação. Se começarmos a jogar bem, as pessoas vão focar isso”, completou Durant.

Apesar da declaração de Durant, os rumores seguem apontando o contrário. Brian Windhorst, da ESPN, informou que as notícias de que o Suns ouviu propostas de outras franquias não teria agradado ao craque. Assim, ele poderia sair do time ao fim da temporada.

“Durant não ficou feliz por ter sido incluído nas conversas de troca. Então, acho que é imprevisível o que acontecerá nos próximos meses, porque é da natureza do esporte. Mas, neste momento, é razoável prever que ele se separará do Suns na offseason“, informou o jornalista.

Enquanto está cercado de rumores, Durant segue como um dos melhores da NBA. No momento, o craque tem médias de 26.9 pontos, 6.1 rebotes e 4.2 assistências, além de 1.3 toco. O Suns, porém, tem tido dificuldades na temporada, com 26 vitórias em 52 jogos e somente a 10ª posição do Leste.

