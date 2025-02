NBA: Joel Embiid teme passar por mais problemas no 76ers

As lesões frequentes de Joel Embiid tem atrapalhado o Philadelphia 76ers na temporada da NBA. A equipe tem apenas 20 vitórias em 52 jogos e a ida aos playoffs está ameaçada. Isso porque ocupa a 11ª colocação na Conferência Leste. Agora, o jogador disse temer que mais problemas estejam pelo caminho.

Lisa Salters, da ESPN, entrevistou o astro após a derrota para o Milwaukee Bucks, neste domingo (9), e o prognóstico não foi positivo. A partida, aliás, foi somente a 12ª vez em que as três estrelas do Sixers (Embiid, Tyrese Maxey e Paul George) jogaram juntos.

“Perguntei a Joel Embiid como está o joelho esquerdo, e ele fez uma longa pausa antes de só dizer: ‘e o que é'”, relatou a jornalista. “Ele disse que ainda estar falando sobre isso e lidando com o problema quase um ano depois da lesão inicial tem sido frustrante e a coisa mais difícil que já enfrentou em sua carreira. Embiid afirmou que gostaria de jogar todas as partidas, mas seu corpo não permite no momento, e que quando o joelho incha, não há muito que ele possa fazer a respeito”, seguiu.

“O GM do Sixers, Daryl Morey, disse nesta semana que a organização tem esperança de que chegará um momento em que o joelho não será mais um problema. Embiid afirmou que acredita nisso, mas que será necessário passar por outra cirurgia e um longo período de recuperação, algo que ele não teve após a lesão inicial em fevereiro passado”, completou.

Embiid ainda deixou em dúvida sobre sua condição física. O pivô relatou que passa por diversas análises, mas ainda não sabe o diagnóstico final. “Quando não sabemos o que é, a resposta é que vamos fazer algo sobre isso. Estamos olhando todas as opções, mas ainda não sabemos o que pode ser”.

Na atual temporada da NBA, Joel Embiid tem apenas 15 jogos pelo 76ers. Suas médias são de 24.6 pontos, 8.1 rebotes e 4.4 assistências. Em 2023/24, porém, as médias foram de 34.7 pontos, 11 rebotes e 5.6 assistências.

Embiid perdeu a segunda parte da temporada passada por conta da lesão no joelho que aconteceu em fevereiro. O jogador até voltou para os playoffs, contra o New York Knicks, mas não estava 100%. Então, na intertemporada passaria por cirurgia e recuperação.

No entanto, o pivô jogou as Olímpiadas de Paris, onde foi campeão participando de todas as partidas. O próprio jogador admitiu que talvez precise de mais tempo para descansar entre as temporadas.

“Eu preciso, em especial nas férias, me recuperar totalmente. Como disse, eu não sei o que é, mas se o problema segue aparecendo, preciso atacá-lo por outro ângulo”, disse à época.

