Ben Simmons rescinde contrato com Nets e fica livre no mercado

O armador/ala-pivô Ben Simmons rescindiu o seu contrato com o Brooklyn Nets, na manhã desta sexta-feira (7). A informação é do insider Shams Charania, da ESPN. Segundo a publicação, jogador e franquia finalizaram o buyout* poucas horas após a trade deadline. Com isso, o australiano vira uma opção no mercado. Ou seja, se tornou agente livre e pode assinar com uma nova equipe para o restante da temporada.

De acordo com o repórter Chris Haynes, Simmons atrai o interesse de três equipes – Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers e Houston Rockets. Dirigentes dessas equipes, aliás, se reunirão com o jogador ainda nesta sexta. Desse modo, o atleta de 28 anos terá um cenário competitivo pela frente. Afinal, ele parecia desmotivado na franquia do Brooklyn, que está em processo de reconstrução.

O contrato de Ben Simmons com o Nets previa o pagamento de US$40,3 milhões em salários nesta temporada. Ainda não se sabe, porém, a quantia que o jogador “deixou na mesa” para ficar livre no mercado.

Simmons chegou ao Nets na trade deadline de 2022, como parte da mega troca que levou James Harden para o Philadelphia 76ers. Desde então, o australiano entrou em declínio. Em 90 jogos pelo time do Brooklyn, ele obteve médias de 6,5 pontos, 6,2 rebotes e 6,3 assistências.

No Sixers, por outro lado, seus números foram bem melhores: 15,9 pontos, 8,1 rebotes e 7,7 assistências. Simmons, aliás, foi eleito três vezes para o All-Star (2019, 2020 e 2021) e outras duas para o primeiro time de defesa da NBA (2020 e 2021). Não por acaso, era considerado um astro em ascensão na liga, mesmo com a dificuldade no arremesso. Portanto, nos últimos três anos, a primeira escolha do Draft de 2016 se tornou um coadjuvante na liga.

Em 2021, Simmons foi muito criticado pelo desempenho ruim na série de playoffs em que o Sixers foi eliminado pelo Atlanta Hawks. Além disso, a relação com o técnico Doc Rivers e o astro Joel Embiid também havia se deteriorado. Assim, Simmons forçou sua saída da Philadephia. Chegou a alegar transtornos de saúde mental. Mas, a direção do 76ers só atendeu ao pedido do australiano quando surgiu a oportunidade de uma troca por Harden.

Simmons também convive com problemas nas costas há algum tempo. Tanto que ficou de fora de todos os jogos em sua primeira temporada no Nets. Ele, inclusive, já passou por uma cirurgia em múltiplas hérnias de disco. Pelo Nets, ele ficou de fora de 189 jogos de 279 possíveis. Ou seja, desfalcou a equipe em 68% das partidas.

Dono do maior salário do elenco, Simmons era um dos piores custo-benefício da NBA. Em declínio físico, o jogador é quase nulo no setor ofensivo. Não arremessa de média e longa distância, não arrisca tantas infiltrações. Hoje, o australiano é útil apenas como playmaker e reboteiro.

Após abrir mão do contrato com o Nets, Ben Simmons tem boas chances de disputar a pós-temporada em 2024/25. Afinal, o Cavaliers é o líder da Conferência Leste. O Clippers, por sua vez, é o sétimo do Oeste. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in. Já o Rockets é o quarto colocado do Oeste.

* Buyout

Uma das formas de encerrar o vínculo entre jogador e franquia. Nessa situação, quando há interesse mútuo em rescindir o contrato, as partes chegam a um acordo sobre os salários que ainda faltam ser pagos. O jogador abre mão de parte do que teria direito a receber e, em troca, fica livre para assinar com outro time. Costuma acontecer com atletas que, por diversos motivos, acabam ficando sem papel na equipe e desejam buscar uma nova oportunidade na NBA. Normalmente ocorre com jogadores durante o último ano de contrato, Afinal, nesse caso, é mais fácil chegar a um acordo financeiro.

