NBA: Ben Simmons negocia saída do Nets

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Ben Simmons e Brooklyn Nets estão negociando uma dispensa do jogador na NBA. Quem fica de olho nisso são Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers, que ainda segundo Charania, estariam interessados em contratar o jogador.

Ben Simmons foi a primeira escolha do Draft de 2016, pelo Philadelphia 76ers, mas não jogou naquela temporada. Sua estreia, então, veio em 2017/18, quando foi eleito novato do ano. Em 2019, 2020 e 2021, ainda foi All-Star e um dos candidatos ao prêmio de Melhor Defensor. Nesses três anos, suas médias foram de 16 pontos, oito rebotes e 7.6 assistências por jogo. Somando isso ao fato de ser bom na defesa, Simmons era visto como um dos melhores jovens da liga.

No entanto, algo sempre fatou: o arremesso. Tanto de três pontos, que tem 13.9% de aproveitamento na carreira, quanto da linha do lance livre, com 59.1%. O jogador não desenvolveu esse aspecto em seu jogo. Assim, em partidas decisivas, Simmons era deixado livre pelas defesas adversárias. Isso aconteceu em mais de uma série de playoffs contra o Boston Celtics, por exemplo.

Em 2021, após o Sixers perder para o Atlanta Hawks nos playoffs com Simmons jogando mal, a diretoria da franquia decidiu mudar as coisas. Além disso, a relação de Joel Embiid com o seu então companheiro também havia se deteriorado. Dessa forma, o 76ers aproveitou a oportunidade de James Harden, que havia pedido troca no Brooklyn Nets, e se livrou de Simmons.

No Nets, as coisas não melhoraram para Simmons. O jogador ficou de fora em sua primeira temporada, com problemas nas costas. Depois disso, só jogou 90 partidas em três anos, e tem médias de 6.5 pontos, 6.3 rebotes e 6.2 assistências por partida. Embora ainda consiga distribuir bem o jogo, analistas indicam que o armador não leva perigo algum à cesta. Isso porque, no Nets, Ben Simmons de fato é um dos piores da NBA “batendo para dentro”, com apenas 42% de aproveitamento quando o faz.

Dessa forma, o Nets planeja dispensá-lo. Simmons está em seu último ano de contrato, e recebe US$40 milhões em 2024/25. No entanto, no caso de uma saída antes do contrato expirar, é provável que jogador e franquia concordem em salário menor para os últimos meses.

Assim, o jogador pode ir para Cavs ou Clippers, ambos concorrentes ao título da NBA. Por um lado, Cleveland é o líder da conferência Leste, e adquiriu De’Andre Hunter na trade deadline, se mostrando determinado a ir para as finais. Já Los Angeles, com grandes temporadas de Norman Powell, Ivica Zubac e James Harden, e o retorno de Kawhi Leonard, também pode surpreender nos playoffs.

