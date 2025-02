DeMar DeRozan reage à chegada de LaVine no Kings

O Sacramento Kings vai reeditar a parceria entre Zach LaVine e DeMar DeRozan. O ala-armador chegou a Califórnia após troca com o Chicago Bulls. Desse modo, ele reencontra seu companheiro, com quem compartilhou três temporadas no time de Illinois.

DeMar DeRozan, inclusive, está animado em jogar com LaVine no Kings. Após o treino dessa quarta-feira (4), o ala foi questionado sobre a troca de Sacramento. Sem esconder o sorriso, ele comemorou o reencontro.

“É incrível. Claro, pela amizade que construímos, além do tempo que tivemos em Chicago. Isso só mostra o quão louco é esse negócio, como tudo volta em um ciclo completo. Então, estou empolgado. Estou empolgado pelos caras que jogarem com ele e para os fãs verem do que ele é capaz”, afirmou DeRozan.

Publicidade

LaVine chega ao Kings para ‘substituir’ De’Aaron Fox. O ex-armador de Sacramento foi em troca para o San Antonio Spurs, após recusar a renovação com sua antiga equipe. O ex-Bulls, também, deve adicionar talento ofensivo ao elenco, com média de 24 pontos por jogo na temporada.

“LaVine pode fazer de tudo. Ele se encaixa perfeitamente nesta liga, com sua capacidade de ser um criador de jogadas, enquanto é um pontuador em todos os níveis do jogo e em alto nível. Mas eu estou feliz que ele esteja aqui para nos ajudar a seguir em frente”, seguiu o ala.

Publicidade

Leia mais!

Por fim, DeRozan comentou sobre o talento subestimado de LaVine. O ala, afinal, foi alvo de críticas durante o último ano, em especial, por seu histórico de lesões. As franquias da NBA, aliás, nem sequer o queriam na última offseason. Mas tudo mudou para o mercado de trocas. Afinal, os números da atual campanha mudaram o cenário.

“Sinto que o talento dele é muito subestimado. Sei que, por causa das lesões e por estar em times ruins ao longo da careira, ele vira alvo de críticas por algum motivo. Porém, o talento dele é incomparável. LaVine é um dos jogadores mais talentosos com quem já joguei enquanto estou na NBA. Ver isso e fazer parte do que estamos tentando construir aqui será algo incrível”, concluiu DeRozan.

Publicidade

Com DeRozan e LaVine, além de Domantas Sabonis, o Kings tenta se consolidar no Oeste. No momento, a franquia ocupa a oitava posição da conferência, com 25 vitórias e 25 derrotas. A disputa, porém, está embolada e o time busca uma sequência positiva para ganhar mais posições.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA