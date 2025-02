Alvo de trocas na NBA, Lonzo Ball estende com o Bulls

Lonzo Ball era um dos nomes mais falados em rumores de trocas na NBA, mas o armador vai ficar no Chicago Bulls. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, Ball estendeu seu contrato. Ele vai receber US$20 milhões pelas próximas duas temporadas.

Apesar de todos os boatos, Ball fica no Bulls. O armador tinha contrato expirante de US$21.4 milhões em 2024/25. Enquanto o time de Illinois vinha recebendo várias ligações sobre o atleta, ele tinha o desejo de seguir.

É um grande resultado para Lonzo Ball que, até o início da temporada 2024/25 da NBA, tinha sérios riscos de deixar o Bulls. Não para outro time, mas aposentando. Ele perdeu duas campanhas e meia com uma grave lesão no joelho e só retornou às quadras em outubro.

Mas sua determinação em voltar ao Bulls fez com que tudo fosse ainda mais especial. Como resultado, Lonzo Ball passou a ganhar minutos de quadra e voltou ao time titular em janeiro. Desde então, não saiu mais do quinteto inicial.

Aos 27 anos, o jogador garante contrato com o Bulls até, pelo menos, 2025/26. Isso porque o contrato tem opção do time para o ano seguinte.

Vale lembrar que, quando Ball sofreu a lesão no joelho, o Bulls liderava o Leste. Na época, o time contava com Zach LaVine, DeMar DeRozan e Nikola Vucevic. Enquanto os dois primeiros foram para o Sacramento Kings, Vuecevic ainda pode ficar. Isso porque é um dos pivôs mais procurados na trade deadline da NBA.

Aliás, o Bulls ainda pode fazer outras trocas até esta quinta-feira (6). Além de Vucevic, o ala-armador Coby White vem sendo monitorado por diversos times. Patrick Williams também estaria perto de sair.

“Eu tenho de ser parceiro do time para que as coisas aconteçam”, afirmou o técnico Billy Donovan. “Mas acho que é um processo mais longo. Você precisa de mais uns dias antes da trade deadline, então vamos ao Draft, depois para a offseason em julho. Tem uma janela para tudo isso acontecer”.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

