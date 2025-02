Bulls “perde” trocas e Nikola Vucevic pode seguir em Chicago

Nikola Vucevic era uma das apostas mais seguras sobre trocas no Chicago Bulls antes da trade deadline. “Era”, no passado, pois o cenário mudou nas últimas horas. Segundo Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, algumas conversas já avançadas que envolviam o veterano “melaram”. Com isso, cresce a chance do pivô seguir na equipe até o fim da temporada.

“Duas negociações já encaminhadas por Nikola caíram por terra nessa terça-feira. Então, a franquia voltou à estaca zero. Eles recomeçaram as tratativas com vários outros times e, como resultado, pode não haver tempo para um novo negócio. Se uma troca de fato não sair, o jogador deve voltar a ser alvo do mercado na offseason”, revelou o jornalista.

Especula-se que, a princípio, várias equipes tenham interesse na aquisição de Vucevic. Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, por exemplo, estavam entre os principais times dessa lista. O Bulls quer uma escolha de primeira rodada de draft (TOP 30) para liberar o atleta montenegrino. Mas a maior parte das ofertas que chegaram só incluem seleções de segunda rodada.

“Uma fonte me disse que a situação segue fluida, ou seja, nada está perdido de vez. No entanto, antes do jogo dessa terça, não havia nenhum sinal de troca. Não há nenhuma negociação em vias de ser fechada, pois as conversas com os outros times estão em um estágio inicial. Tudo voltou para o começo, como disse”, reforçou o setorista da franquia.

Ir embora?

Nikola Vucevic está ciente de que o Bulls discute trocas com o seu nome. Mas a sua posição sobre uma possível saída parece um pouco dúbia. O jogador já tem 34 anos de idade, então sabe que não tem muito tempo a perder. Mais de uma década na NBA, no entanto, lhe ensinou o valor de estar em um lugar confortável. E o astro garante que está confortável em Chicago.

“Eu estou cada vez mais perto do fim da carreira. Por isso, gostaria de fazer parte de um time competitivo. Uma equipe para vencer agora. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou pensando em ir embora de Chicago. Por enquanto, eu estou bem aqui. É claro que o time precisa melhorar, mas entendemos que é um processo. Na pior das hipóteses, vou ser agente livre em um ano e meio”, disse o veterano.

Um jogador experiente como Vucevic está acostumado com os rumores de fevereiro. No entanto, por coincidência, admite que vive um momento de instabilidade na temporada. “Eu estou frustrado com as minhas últimas atuações. Mas também tentando não pensar muito nisso. Afinal, se pensar muito nos arremessos que erro, vou deixar que eles afetem todo o meu jogo como um todo”, concluiu.

Trabalho feito

O retrocesso nos cenários de troca de Vucevic são um forte golpe contra o presidente de operações do Bulls, Arturas Karnisovas. Mas é inegável que, diferente de outros tempos, ele está ativo no mercado. O executivo fechou a negociação de Zach LaVine – um antigo drama da franquia – durante o fim de semana. Além do pivô europeu, atletas como Lonzo Ball e Coby White ainda podem ser trocados.

LaVine foi enviado para o Sacramento Kings, enquanto parte da troca que levou o astro De’Aaron Fox para San Antonio. O time recebeu, em contrapartida, três atletas: Kevin Huerter, Tre Jones e Zach Collins. Mais do que isso, recuperou os direitos integrais sobre a sua escolha de primeira rodada no próximo draft.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

