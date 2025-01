Bulls teria recusado troca por Nikola Vucevic

O Chicago Bulls busca uma troca para Nikola Vucevic. No entanto, a franquia não aceita qualquer oferta para liberar o pivô veterano. De acordo com Matt Moore, do portal ActionNetwork, a equipe de Illinois recusou uma proposta do Atlanta Hawks pelo jogador. A oferta, segundo o jornalista, envolveu um outro pivô: Clint Capela.

O Hawks também deseja se desfazer do suíço e teria buscado uma troca com o Bulls por Nikola Vucevic. No entanto, a franquia multicampeã informou que queria outros ativos na oferta de Atlanta. Moore ainda indicou que o Bulls pode estar analisando outras ofertas pelo montenegrino. Porém, não sinalizou quais seriam as franquias interessadas no pivô.

O Bulls deseja trocar Vucevic desde a última temporada da NBA. Aos 34 anos, o pivô é considerado um nome fora da reconstrução para o time. Desde que a direção entendeu que ele não faria parte de tal processo, o interesse em enviar o atleta em troca aumentou.

O contrato do jogador, aliás, é interessante. Apesar de ser um dos melhores da posição, Vucevic tem somente US$41 milhões para receber nas próximas duas temporadas.

Na temporada, além disso, ele é um dos melhores nomes da posição. Pelo Bulls, por enquanto, ele tem médias de 21 pontos, 10.3 rebotes e 3.5 assistências. Nos arremessos, ele tem 54.9% nos gerais e 38.9% dos três pontos, sendo um dos principais pivôs no perímetro em 2024/25.

Além do Hawks, outra franquia que estaria interessada em Vucevic é o Golden State Warriors. Se não conseguir Jimmy Butler, a equipe de San Francisco definiu o pivô do Bulls como alvo, de acordo com informações do site The Athletic.

O interesse em Vucevic se dá por seu estilo de jogo. Nos últimos anos, ele tornou-se como um dos melhores pivôs atuando fora do garrafão da liga. Assim, um encaixe perfeito para o sistema adotado por Steve Kerr nos últimos anos.

“Nikola Jokic surgiu como alvo de troca mais discutido pelo Warriors. A diretoria e comissão reconheceram, desde o início da pré-temporada, a necessidade de um pivô espaçador. Algo que Stephen Curry nunca teve. O jogador do Bulls está acertando 44% dos três pontos na temporada. Em relação à defesa, ele seria protegido por Draymond Green”, explicou o site.

Como pode ter exigido do Hawks, o Bulls mantém um preço por Vucevic: uma escolha de primeira rodada. Portanto, se quiser trocar pelo jogador, o Warriors terá que pagar o preço pedido pela franquia de Illinois, de acordo Marc Stein, da plataforma Substack.

“Depois de não conseguir extrair nenhuma compensação de draft do Oklahoma City em sua troca Alex Caruso por Josh Giddey em junho, Chicago está buscando uma escolha de primeira rodada para se desfazer do pivô Nikola Vucevic. Ele faz uma tremenda temporada ofensiva”, comentou o jornalista.

