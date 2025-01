Calouro sensação do Heat fica fora do All-Star da NBA

A ausência de um calouro do Miami Heat gerou polêmicas no All-Star Game da NBA. O pivô Kel’el Ware ficou de fora dos selecionados para o Rising Stars. Nas casas de apostas, ele é cotado como favorito ao prêmio de Novato do Ano, com uma odd de 2.55. Ou seja, US$ 2,55 para cada US$ 1 apostado.

Selecionado na 15ª posição do Draft, Ware cresceu nas últimas semanas pelo Heat. Na temporada, por exemplo, ele tem médias de 8.6 pontos, 4.8 rebotes e um toco, apesar de somente 16.8 minutos por jogo. Ele, inclusive, começou nos últimos quatro jogos pela franquia.

Entre os novatos, ele é o 12º em pontuação, sexto em rebotes e quinto em tocos. Como resultado, na última Corrida para Novato do Ano na NBA, o pivô do Heat surgiu na oitava posição, à frente de Zaccharie Risacher, primeira escolha do Draft.

O destaque, porém, não foi suficiente para o calouro do Heat conseguir uma vaga no All-Star da NBA. Entre os novatos, o Rising Stars terá: Bub Carrington, Stephon Castle, Tristan Da Silva, Zach Edey, Dalton Knecht, Jared McCain, Yves Missi, Zaccharie Risacher, Alex Sarr e Jaylen Wells.

É fato que Ware está atrás de Missi, Edey e Sarr, os três pivôs da lista, na corrida para Novato do Ano. Porém, sua ausência é movito de contestação entre os fãs do Heat.

Enquanto isso, o pivô de Miami pode ser selecionado no evento ainda. Para isso, ele precisa ser escolhido como substituto de Jared McCain, que sofreu uma lesão no joelho e está fora da temporada.

O Rising Stars da NBA ainda conta com os jogadores em seu segundo ano na lista. Os nomes selecionados foram: Bilal Coulibaly; Gradey Dick; Keyonte George; Scoot Henderson; Trayce Jackson-Davis; Jaime Jaquez Jr; Dereck Lively II; Brandon Miller; Amen Thompson; Cason Wallace; e Victor Wembanyama.

Por fim, os jovens da G League também vão participar. São eles: JD Davison, Mac McClung, Bryce McGowens, Leonard Miller, Dink Pate, Reed Sheppard e Pat Spencer.

Disputado em 15 de fevereiro, o Rising Stars Game deste ano tem um prêmio especial. Isso porque, o time que vencer a disputa será selecionado para jogar o All-Star Game 2025.

