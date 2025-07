Splash Brothers Podcast: Tudo sobre a agência livre 2025 da NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Campos e Leonardo Paglioni analisam a agência livre 2025 da NBA. Desse modo, eles repercutem as principais movimentações dos times nesta offseason. Quem se reforçou bem? E qual foi o time que mais se enfraqueceu?

Além disso, Gui e Léo falam da dispensa de Damian Lillard. Para abrir espaço na folha salarial e contratar o pivô Myles Turner, o Milwaukee Bucks rescindiu o contrato do veterano armador. Devido a uma ruptura no tendão de Aquiles, Lillard está fora da próxima temporada. Além disso, ele receberia US$54 milhões em 2025/26.

Portanto, confira abaixo o episódio 289 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre a agência livre 2025 da NBA.

