NBA fecha lista de jogadores para Torneio de Enterradas

A NBA definiu os quatro jogadores para o Torneio de Enterradas. O principal deles é o atual bicampeão Mac McClung, do Orlando Magic. Enquanto isso, os novatos Stephon Castle, do San Antonio Spurs, e Matas Buzelis, do Chicago Bulls, além de Andre Jackson Jr., do Milwaukee Bucks, tentam o título inédito.

McClung venceu as duas últimas edições do Torneio de Enterradas. Para garantir o último, ele enterrou sobre Shaquille O’Neal, sendo somente o quinto a vencer o prêmio de maneira seguida. Desse modo, ele busca ser o primeiro tricampeão seguido na história da competição. Embora Nate Robinson tenha três títulos, ele não os conquistou de forma consecutiva.

O jogador, que assinou um contrato two-way com o Orlando Magic, joga também pelo Osceola Magic. Pela equipe da G-League, ele foi o cestinha da competição na última temporada, com médias de 25.7 pontos. Porém, jamais conseguiu se estabelecer como jogador na NBA.

Um dos concorrentes, Stephon Castle é um dos melhores novatos da NBA. Na temporada, o jovem do Spurs tem médias de 11.7 pontos, 3.6 rebotes e 2.5 assistências. Os números ainda se juntam ao atleticismo do armador, que é reconhecido por boas enterradas ao longo do ano.

Buzelis, por sua vez, é uma das principais promessas no Chicago Bulls. Porém, ele tem tido um início de carreira lento, com médias de somente cinco pontos e 2.7 rebotes. Por outro lado, ele mostra grande potencial nas enterradas, com destaque para um onde driblou Aaron Gordon e ignorou a marcação de Nikola Jokic para enterrar.

Por fim, Jackson Jr. está em sua segunda temporada na NBA. Com 17.3 minutos por jogo, ele se destaca pela qualidade na defesa, se limitando a 3.7 pontos por jogo. Entretanto, são comuns as enterradas dele nos jogos do Bucks, graças ao seu atleticismo.

Os jogadores do Torneio de Enterradas da NBA se reúnem em um palco histórico: San Francisco. Embora hoje no Chase Center, a cidade recebeu há 25 anos um show histórico de Vince Carter. Portanto, serão certamente lembradas algumas das enterradas espetaculares que o ídolo do Toronto Raptors protagonizou.

O torneio de enterradas será disputado no dia 15 de fevereiro. A competição de três pontos e o campeonato de habilidades também serão nesse mesmo dia.

