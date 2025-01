Kevin Garnett exalta Nikola Jokic: “É como Wilt Chamberlain”

Kevin Garnett é fã do basquete do atual MVP da NBA Nikola Jokic. De acordo com o campeão com o Boston Celtics, Jokic é uma versão atualizada de Wilt Chamberlain. Com números assombrosos, o sérvio segue sendo um candidato a vencer seu quarto prêmio de jogador mais valioso da liga, e vai aumentando seu status entre os maiores da história do esporte. Tem sido um ano histórico para ele mais uma vez.

Em seu podcast com Paul Pierce, Garnett falou sobre o quão assustadores são os números de Jokic, e disse que ele é a versão moderna de Chamberlain, que tem os recordes mais absurdos da liga na década de 60 e 70.

“A verdade é que Jokic é o Wilt dos nossos tempos. Não estou exagerando, ele está sendo o que Wilt Chamberlain foi naquela época. Caras, ele é o terceiros em pontos e rebotes nesse momento. Além disso, é o segundo em assistências e o quarto em roubos de bola. Quase me esqueci que ele tem a segunda maior eficiência do perímetro. Isso é, acima de tudo, insano”, enalteceu Garnett.

De fato, as métricas que o camisa 15 tem alcançado são absurdas. Por exemplo, ninguém na história da NBA conseguiu estar no top-3 das três principais estatísticas ao fim de uma temporada. O sérvio está no ritmo para isso há algum tempo.

Na partida contra o Sacramento Kings na última semana, ele registrou 35 pontos, 22 rebotes e 17 assistências. Ele é o único jogador a ter uma atuação de pelo menos 35 pontos, 20 rebotes e 15 assistências, além de Wilt Chamberlain em 1968. No entanto, os seus números (35, 22 e 17) jamais foram registrados por nenhum outro atleta em qualquer partida.

Ou seja, o craque relembra não só alguns dos mágicos números de Chamberlain, mas também cria os próprios recordes. É o que Kevin Garnett também argumenta sobre a genialidade de Nikola Jokic. De acordo com ele, seu estilo próprio deixa as coisas ainda mais especiais.

“Eu sempre penso que fazer isso de uma maneira única como ele consegue, é fascinante. Jokic não tem atletismo, não tem nada nesse sentido. Ele é lento, precisa jogar em seu próprio ritmo. Ainda assim, é excelente, consegue ser o melhor jogador do mundo. Não chega a ser um milagre, mas quando você assiste é muito legal. Mas é prolífico, especial, constante”, concluiu a lenda de Minnesota Timberwolves e Boston Celtics.

O pivô segue em disputa ferrenha com Shai Gilgeous-Alexander e Giannis Antetokounmpo pelo prêmio de MVP na campanha de 2024/25. Nesse momento, suas médias de triplo-duplo e a evolução do Denver Nuggets ao longo da camapanha, são grandes trunfos que o camisa 15 carrega para tentar vencer a disputa mais uma vez.

