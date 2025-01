Torcida do Nuggets debocha de Joel Embiid em vitória contra o 76ers

O Denver Nuggets atropelou o Philadelphia 76ers, que não contou com Joel Embiid, na terça-feira (21), por 144 a 109. O resultado, então, fez com que a torcida do time do Colorado provocasse o adversário e, em especial, o astro e MVP de 2023. Mais uma vez, o pivô não enfrentou o Nuggets fora de casa.

Joel Embiid não atua em partidas entre 76ers e Nuggets, em Denver, desde 2019. Isso já tem sido um tema da rivalidade entre os pivôs há alguns anos, já que o camaronês está constantemente machucado nesses confrontos.

Os nomes que polarizam a disputa pelo prêmio de MVP nos últimos anos, aliás, só se enfrentaram oito vezes ao longo da carreira. Foram seis vitórias para o craque do 76ers, contra apenas duas do astro do Nuggets. Mas desde a última vez que se enfrentaram no Colorado, eles só se encontraram quatro vezes em quadra pela liga, sendo todas em jogos na Philadelphia.

Publicidade

Em 2024/25, porém, Embiid tem sido desfalque constante. Até agora foram apenas 13 partidas na atual campanha, com 29 ausências por conta de um insistente problema no joelho. Isso contribuiu para o péssima temporada da franquia que sequer disputaria o play-in do Leste caso a temporada acabasse hoje. Ele não atuou nos últimos nove jogos da equipe, que venceu apenas um deles e vive atualmente uma sequência de sete derrotas seguidas.

No auge do domínio de Denver, a torcida do Nuggets cantou para o 76ers e Joel Embiid: “onde está Embiid?”. Isso também aconteceu no duelo do ano passado quando o craque foi desfalque de última hora.

Leia mais!

Aliás, esse jogo é importante para entender o que tem acontecido com o MVP de 2022/23. Afinal, não ter atuado no Colorado naquele dia foi uma precaução para seu joelho. Com as críticas que sofreu por todos os lados depois disso, ele atuou contra o Golden State Warriors, no duelo seguinte, e agravou o problema. Desde então, ele nunca pareceu 100% saudável.

Publicidade

Enquanto isso, Nikola Jokic vive grande fase e comanda o bom momento de Denver. Isso porque são sete vitórias nos últimos oito jogos, com a única derrota acontecendo em uma partida onde o principal astro do time ficou de fora. O Nuggets ocupa posição de mando de quadra do Oeste, com a quarta posição.

Além disso, Jokic engatou uma grande sequência de triplos-duplos. Ele obteve a marca em nos últimos quatro jogos. O detalhe impressionante, porém, está no fato de que ele não disputou o último quarto em nenhum deles. É a maior sequência de triplos-duplos em três quartos que a NBA já viu de um jogador em todos os tempos.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA