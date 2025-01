Nikola Jokic bate marca de Larry Bird em vitória do Nuggets

Nikola Jokic não foi o personagem principal da vitória do Denver Nuggets sobre o Dallas Mavericks, mas bateu um recorde de Larry Bird. O candidato a MVP segue em grande fase e produziu mais um triplo-duplo, enquanto seu companheiro Jamal Murray, anotou 45 pontos. E o pivô segue quebrando marcas importantes na NBA.

Na oitava de suas dez assistências no confronto, o pivô atingiu a marca de 5 mil passes decisivos ao longo de sua carreira. Assim, se tornou o jogador que atingiu 15 mil pontos, 7.5 mil rebotes e 5 mil assistências mais rápido do que qualquer outro na história da NBA.

O sérvio levou 709 jogos para unir as três marcas em sua carreira. Ou seja, Nikola Jokic fez isso com 90 partidas a menos do que Larry Bird, que detinha o recorde no quesito, completando esses números em 799 partidas. O tricampeão pelo Boston Celtics esteve a frente do seu tempo nos anos 1980, o mesmo que acontece atualmente com o camisa 15, campeão por Denver.

E foi de fato um jogo mais focado em construção e facilitar a vida dos colegas. Foram dez pontos, 14 rebotes e dez assistências, finalizando o triplo-duplo ainda no terceiro quarto. O craque só teve sete arremessos ao longo de toda a partida. Ele jogou por apenas 29 minutos.

Além de Larry Bird, outra lenda da liga também foi alcançada pelo camisa 15. O sérvio agora é apenas o segundo pivô a somar mais de 5.000 assistências em sua carreira na história da NBA. O outro é Kareem Abdul-Jabbar.

Se Jokic pôde fazer uma partida menos agressiva, a “culpa” é toda de Jamal Murray. Afinal, o canadense teve sua melhor noite em toda a temporada, anotando 45 pontos, seis assistências, dois roubos de bola e dois rebotes. Além disso, ele acertou incríveis 18 de 25 arremessos, enquanto converteu cinco bolas triplas.

Esse foi um jogo atípico, em uma campanha mais difícil para o armador, que vai tentando se recuperar. Sua melhor marca até aqui na campanha era de 34 pontos. Ontem, ele marcou 32 só no primeiro tempo. Foi a quinta partida do craque com mais de 40 pontos na temporada regular. Assim, ele finalmente igualou sua marca nos playoffs, que também é de cinco.

Uma última curiosidade é que nenhum jogador de Denver anotou mais do que 15 pontos, além de Murray. Isso é um fato inédito na NBA, um atleta marcar 45 pontos em um jogo fora de casa onde nenhum de seus colegas fez mais de 15. Se contarmos os jogos em casa, isso aconteceu somente outras duas vezes: Paul Pierce em 2003 e Joe Fulks em 1949.

A equipe vive ótima fase, com oito vitórias nos últimos dez confrontos e vai se fixando na zona de mando de quadra. Aliás, bem próximo ao terceiro colocado Memphis Grizzlies. Por fim, a equipe enfrenta outro time que está acima dela até aqui nessa quarta-feira (15), o Houston Rockets.

