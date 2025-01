Boletim de rumores e trocas da NBA (14/01/2025)

Bem-vindo à edição de 14 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Suns negocia com o Hornets para trazer Nick Richards

Nick Richards pode ser a nova aposta para “resolver” a posição de pivô do Phoenix Suns. Segundo Evan Sidery, da revista Forbes, a franquia estaria em negociações para trazer o pivô do Charlotte Hornets antes da trade deadline. Embora um acerto não seja iminente, as conversas entre os times estão ativas. E o atleta ganha força como opção para suprir a lacuna no elenco.

Jusuf Nurkic iniciou a temporada como pivô titular do Suns, mas, agora, já nem faz mais parte da rotação. A tendência é que a equipe tente envolver o veterano na transação do novo reforço. Mas vale lembrar que o Hornets teria muitos interessados em Richards no mercado. Los Angeles Lakers, Denver Nuggets e Milwaukee Bucks, por exemplo, teriam interesse no jogador de 27 anos.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Maxi Kleber e Grimes são “negociáveis” do Mavericks

O Dallas Mavericks não é o time mais ativo no mercado, mas não se pode ignorá-los. O gerente-geral Nico Harrison, afinal, já mostrou que pode ser muito agressivo no fim da janela de transferências. E quem são as possíveis moedas de troca da equipe hoje? De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, Maxi Kleber e Quentin Grimes são os “negociáveis” do elenco que atraem algum interesse.

Ambos, a princípio, somam US$15 milhões em salários nessa temporada. Além disso, os texanos ainda contam com duas escolhas de primeira rodada de draft à disposição para negociações. Windhorst crê que o grande alvo do Mavericks em uma troca seria um ala defensivo. Antes de ir para o Lakers, Dorian Finney-Smith foi especulado em Dallas.

Publicidade

Treinador do Pacers queria renovação de Jalen Smith

O Indiana Pacers, antes de tudo, investiu na manutenção do elenco durante a offseason passada. No entanto, houve um jogador que não conseguiram “segurar” no mercado. O pivô Jalen Smith deixou o time para aceitar uma oferta de três temporadas do Chicago Bulls. O técnico Rick Carlisle não esconde que queria a renovação com o jovem atleta.

“Nós queríamos que Jalen ficasse, mas estávamos limitados em termos financeiros. Ele teve dois grandes anos conosco, então era uma chance que precisava aproveitar por causa da questão financeira. Acabou indo para Chicago e não entendemos. Mas, sem dúvidas, a gente gostaria que tivéssemos fechado a renovação”, admitiu Carlisle.

Publicidade

Lakers não tem interesse em trocar Knecht e Hachimura

A busca de reforços do Los Angeles Lakers antes da trade deadline não parou em Dorian Finney-Smith. O time segue ativo no mercado e, por isso, as especulações seguem nos lados da Califórnia. Mas todos sabem que há jogadores “intocáveis” no elenco angelino. Que podem ir além, aliás, dos nomes óbvios. Segundo Eric Pincus, do site Bleacher Report, dois atletas que a equipe não cogita trocar são Rui Hachimura e Dalton Knecht.

“Executivos rivais me informaram que o time, por enquanto, não mostrou interesse em discutir trocas que incluam Rui e Dalton. Além disso, é óbvio que não cogita negociar LeBron James, Anthony Davis e Austin Reaves. Por fim, os dois atletas que chegaram agora não podem ser trocados antes do fechamento da janela. Não é uma engenharia fácil, então”, revelou o jornalista.

Publicidade

O novato Knecht tem sido uma adição importante na temporada do Lakers. Ele registra média de 9,8 pontos saindo do banco de reservas. Hachimura, por sua vez, foi titular nos 31 jogos que disputou na campanha. Ele anota 11,9 pontos e 5,1 rebotes.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O armador Zyon Pullin, para começar, é o novo reforço do Memphis Grizzlies para o restante da temporada. Ele assinou um contrato two-way com a franquia e, com isso, deve se alternar entre G League e NBA.

Publicidade

– DeVonte’ Graham não conseguiu se recolocar na NBA, mas existem interessados em seus serviços no outro lado do Atlântico. O veterano armador seria um dos jogadores que o Real Madrid monitora para se reforçar ainda nessa temporada.

– Enquanto isso, PJ Dozier acertou a sua chegada ao basquete europeu até o fim dessa campanha. O ala-armador, depois de ser dispensado pelo Minnesota Timberwolves, fechou vínculo com os turcos do Anadolu Efes.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 14/01, você lembra de Greg Whittington? Pois o ex-ala-pivô do Denver Nuggets assinou acordo para jogar com os lituanos do BC Siauliai até junho.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA