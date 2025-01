Uma troca que levaria Jimmy Butler ao Phoenix Suns é difícil. Afinal, a equipe não tem espaço salarial e o jogador que poderia sair para fazer espaço, Bradley Beal, tem uma cláusula contratual que pode dificultar o acordo. No entanto, segundo o jornalista Marc Stein, o Suns quer muito fazer essa negociação.

“Phoenix quer Butler, e Butler quer Phoenix”, disse Stein. “Mas os obstáculos que impedem essa troca continuam grandes. Antes que a discutida cláusula de não-troca de Bradley Beal possa sequer entrar em jogo, Miami e Phoenix precisam encontrar um terceiro time disposto a absorver o enorme contrato de Beal”, continuou.

Butler pediu para ser trocado no último mês, e desde então a novela se estende. O jogador tem um contrato de mais de US$ 50 milhões de dólares. O impedimento, porém, jaz no fato desse contrato ser expirante, e Butler não parecer disposto a assinar com qualquer equipe que venha a adquiri-lo. Assim, novos times se sentem desencorajados pela chance de tê-lo por apenas seis meses.

Dessa forma, Butler segue no Heat. O jogador foi afastado por sete jogos na última semana. Pat Riley, presidente de operações da equipe, parece certo de não trocar Butler por um preço com que não concorde. No entanto, com o relógio correndo e o contrato do jogador perto de acabar, isso pode se tornar um problema. Afinal, Miami não gostaria de perdê-lo de graça.

O Suns enfrenta desafios parecidos com Jusuf Nurkic, que caiu em muito o nível. Nurkic não apenas foi movido para o banco, como Beal — ele foi afastado, ficando de fora dos últimos dois jogos. Com Nurkic ganhando US$ 19,4 milhões em 2025/26, gerar um mercado de trocas para ele tem se mostrado quase tão difícil quanto criar um para Beal.

O Suns tem três escolhas de segunda rodada (além de uma escolha de primeira rodada em 2031) para tentar convencer um time como o Charlotte a aceitar o contrato de Nurkić em um pacote liderado pelo cobiçado pivô do Hornets, Nick Richards. Mas quantas dessas três escolhas isso custaria?

Então, em uma fase conturbada, o Suns ainda não sabe se vai seguir o resto da temporada com Jimmy Butler, fazer alguma outra troca, ou ficar com o mesmo plantel. Embora a equipe tenha tido um grande começo de ano, com nove vitórias em dez jogos, isso já passou. Agora, Devin Booker e Kevin Durant parecem os únicos nomes que devem ficar com certeza, e todo o resto pode mudar.

