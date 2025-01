A carreira de Derrick Rose chegou ao fim, mas as dúvidas sobre se ele irá ou não para o Hall da Fama ainda existem, e foi a vez de Draymond Green, astro do Golden State Warriors e tetracampeão, dar sua opinião. Para Green, Rose irá “com certeza” para o panteão do basquete.

“Se você ganha o MVP da NBA, você é com certeza é um Hall da Fama. Simples assim”, disse Green.

Embora a regra não exista de fato, ela é verdadeira: nenhum jogador que já foi MVP e se tornou elegível para o Hall da Fama está fora dele. Atletas ainda em atividade como LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic, James Harden, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant e Russell Westbrook são nomes cotados.

Publicidade

O caso de Rose é um pouco mais complicado por conta da longevidade do armador. Embora tenha tido um grande auge em 2010/11, com 25 pontos, 7.7 assistências e 4.1 rebotes por jogo, não foram tantas temporadas com esse alto nível. Além disso, Rose também não teve muito sucesso nos playoffs, já que nunca chegou em uma final da NBA.

Dessa forma, o seu status como Hall da Fama é questionado constantemente. Vale dizer, porém, que o jogador não é o maior culpado de sua inconstância durante a carreira. Afinal, Rose teve inúmeras lesões que o deixaram de fora até de temporadas inteiras, o que o fez perder ritmo e atletismo, ponto de destaque em seu jogo.

Publicidade

Leia mais

Além disso, questões mentais, de certa forma desencadeada pelas lesões, também assolaram a carreira do armador. Após sair do Chicago Bulls, em 2016, Rose teve dificuldade em se firmar nos outros times, mas conseguiu boas temporadas saindo do banco por New York Knicks e Minnesota Timberwolves.

Na última temporada, ele jogou pelo Memphis Grizzlies, saindo do banco. Com oito pontos de média por jogo, decidiu, enfim, se aposentar. Ao total, foram 723 jogos na NBA, com médias de 17.4 pontos, 5.2 rebotes e 3.2 assistências. O MVP mais novo da história, com apenas 21 anos, escreveu seu nome na história da liga, e, no Hall da Fama ou não, Rose será sempre lembrado pelas jogadas atléticas, infiltrações e pela identificação com Chicago.

Publicidade

Para Draymond Green, Derrick Rose está garantido no Hall da Fama, mas isso não é unanimidade. Isso porque o site Basketball Reference mantem cotações de probabilidade para os jogadores irem para o Hall da Fama. Rose, segundo o portal, tem apenas 10.2% de chance.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA