Boletim de rumores e trocas da NBA (06/01/2025)

Bem-vindo à edição de 06 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Possível troca por Zach LaVine perde força no Nuggets

Os rumores sobre o interesse do Denver Nuggets em Zach LaVine agitaram o mercado da NBA em dezembro. Mas, agora, esse cenário perdeu força. As especulações já não são tão fortes e, acima de tudo, a impressão nos bastidores é que a transação não vai sair. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, as chances do ala-armador jogar no Colorado diminuíram muito nas últimas semanas.

O clima de pessimismo, a princípio, passa pelas expectativas do Chicago Bulls na troca. O jornalista apurou que a franquia não quer assumir o contrato de Zeke Nnaji. Afinal, o pivô reserva ainda tem mais de US$20 milhões a receber até 2028. A solução seria um repasse do jovem para um terceiro time por escolhas de draft. Mas, aí, o que pega é a falta de interessados.

Raptors dispensa equipes interessadas por Jakob Poeltl

Não é segredo para ninguém que o Toronto Raptors está aberto para trocar vários dos veteranos no elenco. Bruce Brown e Kelly Olynyk, por exemplo, estão disponíveis para negócio. Mas o atleta que mais gera sondagens no time canadense, por enquanto, não deve sair. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a franquia dispensou contatos por Jakob Poeltl.

O repórter indicou que o experiente pivô não está disponível para trocas no momento. Mas, para vários dirigentes rivais, isso deve mudar antes do fechamento da janela de transferências. Ou seja, até o início de fevereiro. Poeltl tem médias de 15,4 pontos e 10,7 rebotes, enquanto acerta 60% dos arremessos de quadra, nessa campanha.

Pelicans traça mudanças no elenco e “prioriza” BJ Boston

O New Orleans Pelicans, certamente, é uma das grandes decepções da temporada. A franquia está na “lanterna” do Oeste, então espera-se mudanças no elenco na trade deadline. Vários veteranos têm chances de sair nas próximas semanas. No entanto, existe um jogador cuja prioridade da equipe é manter: o ala-armador BJ Boston.

O jovem é um dos (poucos) destaques positivos do time na campanha, mas está sob contrato two-way. Então, para efetivá-lo no elenco, os dirigentes precisam trabalhar para abrir – no mínimo – uma vaga no elenco. Além disso, o repórter Michael Scotto indicou que a saída é importante para colocar o Pelicans abaixo do teto salarial.

Heat pode preferir perder Jimmy Butler como agente livre

Jimmy Butler é nome que mobiliza o mercado da NBA nos últimos dias. O astro, afinal, está para ser trocado pelo Miami Heat, certo? Talvez, não seja bem assim. O time tem uma noção bem clara sobre o que quer em um negócio e, por isso, não deve ceder. De acordo com Sam Vecenie, do site The Athletic, Miami não descarta esperar o fim da temporada e deixar o atleta sair como agente livre.

“Todos concordam que Miami, antes de tudo, não planeja receber contratos longos por Jimmy. A organização está em um polo atrativo da liga, pois é uma cidade desejada e tem impostos baixos. Além disso, com a base de Bam Adebayo e Tyler Herro, o time está bem posicionado para recrutar grandes jogadores na agência livre”, explicou o analista.

O Heat, de fato, estaria em uma boa posição se deixasse Butler sair “de graça”. A equipe ficaria quase US$50 milhões abaixo do teto salarial, em primeiro lugar. Teria mais US$50 milhões em jogadores com contratos expirantes, além de acesso a todas as exceções salariais da liga.

Em transição

– O Detroit Pistons, para começar, tem dois novos reforços: Tolu Smith e Ron Harper Jr. Os jogadores assinaram contratos two-way com a franquia, depois de participações boas na semana de exibição da G League.

– O armador Gabe Vincent, enquanto isso, parece ter a permanência cada vez mais incerta no Los Angeles Lakers. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, o atleta pode ser incluído em troca por um pivô antes da trade deadline.

– Juan Hernangomez, por sua vez, deixou o sonho de voltar à NBA de lado de vez. O ala-pivô espanhol fechou a extensão do seu vínculo com o Panathinaikos e, com isso, segue no basquete europeu até junho de 2028.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 06/01, você lembra de John Holland? Pois o ex-ala do Cleveland Cavaliers assinou por três temporadas com os Santeros de Aguada, de Porto Rico.

