Pelicans disponibiliza CJ McCollum para troca

O New Orleans Pelicans disponibilizou CJ McCollum para troca, de acordo com o repórter Brett Siegel, do portal Clutch Points. Segundo a publicação, a franquia já sinalizou essa intenção aos outros times da NBA. O prazo final para trocas na liga (trade deadline) é 6 de fevereiro.

“O Pelicans expressou um nível de abertura com equipes ao redor da liga sobre o futuro de McCollum, disseram fontes. O veterano está ganhando US$33,3 milhões nesta temporada. Mas, na próxima temporada, o valor do contrato diminui cerca de US$2,6 milhões. Por fim, é uma incógnita se há ou não mercado para o jogador de 33 anos até a trade deadline”, revelou Siegel.

Lanterna da Conferência Oeste, o time de New Orleans é a grande decepção da temporada. Assim, devido à pior campanha de 2024/25, a franquia parece disposta a negociar alguns de seus principais atletas. Portanto, além de CJ McCollum, Brandon Ingram e Zion Williamson podem sair do Pelicans via troca. Já o ala Herb Jones está na mira do Dallas Mavericks, segundo Christian Clark, do portal The Athletic. Mas, a princípio, o Pelicans não tem interesse em negociar o especialista defensivo.

O Miami Heat é o favorito das casas de apostas em uma eventual troca por McCollum. Desse modo, conforme a casa Bovada, o time da Flórida lidera as cotações como principal destino do jogador, com 3,50. Ou seja, a cada US$1 apostado, retornam US$3,5.

No entanto, o Heat ainda não oficializou uma proposta pelo veterano. Mas, de acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, a franquia é uma das várias que monitora a situação de McCollum. Assim, outros times também aparecem nas cotações. Os principais são: Orlando Magic (4,0) e Toronto Raptors (9,9).

CJ McCollum chegou ao Pelicans na trade deadline de 2022, após uma troca com o Portland Trail Blazers. Décima escolha do Draft de 2013, o armador atuou pela equipe do Oregon durante nove temporadas. Ao lado de Damian Lillard, saiu com status de ídolo.

Já em New Orleans, McCollum é prejudicado pelo excesso de lesões dos craques do time (Ingram e Williamson). Desse modo, se torna a principal peça ofensiva da equipe. Consequentemente, atrai mais a atenção das defesas adversárias. Tanto que, nesta temporada, possui o pior aproveitamento da carreira nos arremessos do perímetro (34,3%).

Mesmo assim, McCollum tem números de respeito no Pelicans: 21,1 pontos e 5,2 assistências, em 188 jogos. Além disso, acerta 40% das bolas de três.

Contrato de CJ McCollum com o Pelicans

US$33,3 milhões nesta temporada e US$30,7 milhões em 2025/26

