Pelicans tem problemas para resolver com Zion Williamson

Zion Williamson é a principal fonte de problemas do New Orleans Pelicans. Embora seu talento seja inegável, o astro da franquia ofusca seu próprio brilho por sua longa lista de lesões. Em seis temporadas na NBA, afinal, ele jamais participou de um jogo de pós-temporada e entrou em somente 45% dos jogos da equipe.

A disponibilidade limitada, desse modo, levanta dúvidas sobre o futuro dele em New Orleans. “Ele é dominante quando joga”, afirmou um gerente geral rival à ESPN. “Mas quando foi a última vez que você o viu em quadra?”.

Essa pergunta ecoa um problema recorrente. Williamson jogou pela última vez em 6 de novembro, antes de ser afastado novamente por conta de uma lesão no tendão da perna esquerda. Essa ausência prolongada levou a um debate interno sobre seu valor para a franquia e abriu a possibilidade de uma troca.

“Talvez haja um time ruim que precise de uma estrela”, afirmou um dirigente da conferência Oeste. “Não acho que ele consiga um pacote de escolhas premium, mas ele provou que, quando está saudável, é uma estrela.”

Embora esteja marcado por lesões, Zion Williamson tem um contrato com o Pelicans que esconde parte dos problemas. Isso porque, ele assinou uma extensão de cinco anos e US$197 milhões com cláusulas que condicionam ao cumprimento de critérios específicos, como peso, percentual de gordura corporal e número de jogos disputados.

Um executivo da conferência Leste chamou o acordo de “um dos melhores contratos da NBA” para a equipe. “Porém, olhando para trás, é difícil imaginar qualquer time garantindo US$197 milhões a Zion sem essas condições.”

No entanto, mesmo com a estrutura única do contrato, o valor de mercado de Williamson ainda é uma incógnita. “É realmente difícil ver alguém pagando muito por ele agora”, disse um executivo do Leste. “Mas há poucos jogadores na liga que, quando saudáveis, estão no nível de uma estrela de franquia”.

Por outro lado, alguns dirigentes pensam de uma forma diferente. “Eu provavelmente faria algo estúpido para conseguir ele se eu estivesse tomando as decisões”, revelou um outro.

Recentemente, Golden State Warriors e Chicago Bulls foram vinculados a Zion. Desse modo, um executivo destacou que o time de San Francisco tem ativos como Jonathan Kuminga e escolhas de draft. Já outro mencionou Zach LaVine como uma possível peça de troca, embora também tenha expressado dúvidas

“Eu aposto que Chicago aceitaria isso. Entretanto, pensando bem, eu rejeitaria se estivesse no lugar do Pelicans”, argumentou o dirigente.

Enquanto isso, a equipe de New Orleans enfrenta uma decisão crucial: continuar apostando em Williamson como o centro de sua franquia ou procurar alternativas que possam trazer mais estabilidade. Portanto, o futuro do astro permanece incerto, mas uma coisa é clara: o tempo está se esgotando para que os Pelicans decidam qual direção seguir.

