LeBron James: “Vim para o Lakers encerrar minha carreira”

Desde antes de LeBron James chegar no Los Angeles Lakers, o time em que o astro irá encerrar a carreira vinha sido uma discussão. Agora, porém, já com 40 anos completados nessa segunda-feira, e seu tempo ativo chegando perto do fim, o tópico se torna ainda mais importante. Mas o jogador já deixou claro que, por ele, irá parar de jogar em Los Angeles.

“Esse é o plano. Eu gostaria de terminar aqui,” disse LeBron após o treino. “Vim para jogar a última fase da minha carreira e encerrá-la aqui. Mas também não sou ingênuo sobre o negócio do basquete. Acho que minha relação com a franquia fala por si, e espero não precisar sair antes de me aposentar”.

Apenas LeBron e Vince Carter chegaram à 22ª temporada. Diferente de Carter, que tinha médias de cinco pontos, 2.1 rebotes e 0.8 assistência, LeBron segue entre os melhores e garantido no próximo All-Star Game. As médias do camisa 23 são de 23.5 pontos, nove assistências e 7.9 rebotes por jogo. Embora os números sejam piores do que na temporada passada, em especial no aproveitamento da linha de três, o jogador segue entre os melhores da liga.

Apesar da idade, sua produção não indica fim próximo. O craque tem total controle de onde encerrará a carreira, e quase todas as equipes da NBA gostariam de ver LeBron pendurando os tênis em suas quadras.

LeBron renovou com o Lakers por dois anos, US$104 milhões. O segundo ano é uma opção do jogador, e ele tem cláusula de veto a trocas, então irá para outro time caso queira. E com essas declarações, é difícil imaginar que jogará fora de Los Angeles no futuro próximo.

LeBron não disse quanto tempo ainda jogará além do contrato, mas afirmou que sairá antes que seu nível caia.

“Não será porque não consigo jogar em alto nível”, disse. “Se quisesse, acho que poderia jogar em alto nível por mais cinco ou sete anos”.

É difícil imaginar LeBron em alto nível aos 47 anos, mas poucos acreditaram que ele estaria tão bem aos 40. Subestimá-lo nunca é uma boa ideia. Afinal, LeBron James é especial, e sua carreira, no Lakers ou em outra equipe, deve ter um final a altura de todos seus feitos. Caso fosse para outro time, contudo, o palpite óbvio seria o Cleveland Cavaliers. Isso porque a equipe foi a primeira do jogador, e conseguiu um título lá. Ademais, o Miami Heat, onde venceu dois anéis, também poderia ser um bom destino.

