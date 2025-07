“Liberado”, Brandon Ingram fica perto de estreia no Raptors

Brandon Ingram chegou ao Toronto Raptors em fevereiro, mas ainda não fez a estreia pelo time. Já até assinou uma extensão de três temporadas com a equipe canadense antes de disputar um jogo sequer. No entanto, a espera está para acabar. Durante o treino da equipe que disputa a Liga de Verão, o técnico Darko Rajakovic deu uma atualização bem positiva sobre a situação.

“A reabilitação de Brandon vai muito bem. A temporada terminou, mas ele seguiu ativo e trabalhando muito desde o fim da campanha. O seu comprometimento no dia a dia e ética de trabalho, aliás, têm sido nada menos do que incríveis”, elogiou o treinador. O atleta passou por um procedimento no tornozelo em abril, após sofrer uma torção na região no fim de 2024.

Ingram voltou aos treinos em quadra nas últimas semanas, mas só realizava trabalhos individuais com técnicos e preparadores. A expectativa é que isso mude nas próximas semanas. Segundo a rede TSN, o ala vai estar nos encontros voluntários do elenco do Raptors durante as férias. Rajakovic, por enquanto, vê tudo caminhar bem para que o jogador esteja à disposição na pré-temporada.

“Brandon está sem dores e se movendo bem. Está cada vez mais forte e em condições físicas ótimas, então só melhora. Hoje, ele foi liberado para treinamentos com contato sem limitação. Pode participar de atividades três contra três, cinco contra cinco e tudo mais. Ou seja, está liberado para qualquer tipo de trabalho mesmo”, celebrou o jovem técnico.

Plano de jogo

O atraso na estreia de Brandon Ingram, a princípio, trouxe um ponto positivo para o Raptors. Rajakovic e os seus assistentes puderam pensar com calma na forma como integrá-lo ao time. O técnico sabe da fama que o ala de 27 anos adquiriu de ser um “retentor” de bola entre torcedores e analistas. Mas não o vê assim e não pretende mudar o estilo de jogo do novo comandado.

“Brandon é um jogador incrível, então não quero mudá-lo. Quero que só seja, antes de tudo, ele mesmo. Sei que as pessoas vão dizer que tenta muitos arremessos de média distância, mas, se pode convertê-los, tem que tentar mesmo. O ponto mais importante para mim é que a bola não pare nas mãos de ninguém. Todas as decisões que vamos tomar em quadra precisam ser rápidas”, disse o treinador.

Nas últimas quatro temporadas, Ingram registrou média acima de cinco assistências por jogo. Isso, sim, é algo que Rajakovic quer explorar. “Brandon é um grande passador. E, aliás, não recebe o crédito que merece pela forma como cria para os seus companheiros. Vamos tentar, então, colocá-lo nesse papel. Vai ter a chance de ser um criador aqui”, garantiu.

Fora de ritmo

Ingram só participou de 18 jogos na última temporada, ainda atuando no New Orleans Pelicans. Por isso, a sua expectativa para retornar às quadras é muito grande. O fato de estar em uma nova equipe, certamente, só aumenta isso. O Raptors mantém uma postura cautelosa com a recuperação do ala. Mas isso não tem nada a ver com o seu desejo de estar em ação.

“Estar longe das quadras tem sido frustrante porque adoro como me sinto quando jogo basquete. Quando jogo basquete, em síntese, eu sinto como se estivesse em um ritmo diferente. É a coisa que mais amo fazer. Mas entendo que, nesse momento, preciso ter paciência. Estou bem ansioso para voltar a jogar, mas sei que isso é um processo”, concluiu o all-star em 2020.

