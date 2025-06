Arquiteto de título da NBA, Masai Ujiri é demitido pelo Raptors

De acordo com Shams Charania, insider de NBA da ESPN, o grupo que controla o Toronto Raptors demitiu o presidente da franquia, Masai Ujiri, nesta sexta-feira (27). Um dos dirigentes mais respeitados da liga, o nigeriano tinha mais um ano de contrato com a equipe. Ele assumiu as operações de basquete do Raptors há 12 temporadas e mudou o status da franquia na liga.

Antes de chegar à equipe de Toronto, Ujiri trabalhou como gerente-geral do Denver Nuggets. Na época (2010), ele fez história porque se tornou o primeiro africano a exercer o cargo de GM de uma franquia dos esportes americanos (NBA, NFL, NHL, MLB). Ujiri, inclusive, ganhou o prêmio de executivo do ano, em 2013, após o Nuggets fazer a melhor campanha de sua história (57 vitórias).

Por conta do sucesso em Denver, Ujiri foi contratado pelo Toronto Raptors. Até então, a franquia canadense colecionava fracassos na NBA. Na gestão do nigeriano, o time de Toronto chegou aos playoffs em oito temporadas.

O auge de Masai Ujiri foi em 2019, quando o Raptors conquistou o seu primeiro e único título da NBA. O dirigente ganhou muito prestígio após se arriscar em duas frentes. Afinal, ele deu oportunidade a um treinador estreante, Nick Nurse, e trouxe o astro Kawhi Leonard, após uma troca bombástica com o San Antonio Spurs. Protagonista naquela campanha, o ala foi eleito para o segundo time ideal da liga e levou o prêmio de MVP das finais para casa.

Mas, desde então, o Raptors passou por algumas reformulações no elenco. Assim, depois de sete participações consecutivas nos playoffs, a equipe alcançou a pós-temporada apenas uma vez (2021/22) nas últimas cinco temporadas.

A saída de Ujiri já era cogitada desde a offseason passada. Na ocasião, uma reportagem de Eric Koreen, do portal The Athletic, revelou os bastidores agitados da franquia. Tudo começou com as mudanças na alta cúpula do Raptors.

Em 2011, as concorrentes Bell Canada Enterprises e Rogers Communications se uniram. Assim, elas compraram as ações da Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), dona do Raptors e do Maple Leafs, time da NHL. Mas, uma negociação em setembro do ano passado agitou Toronto. Afinal, a Rogers adquiriu uma fatia da participação da Bell (25%) por US$3,46 bilhões.

Segundo Koreen, o presidente da Rogers, Edward Rogers III, e Ujiri tinham uma relação complicada. Com 75% das ações do Raptors, Rogers III se tornou o manda-chuva da franquia. A empresa, aliás, também é dona do Toronto Blue Jays, equipe da MLB.

“Eles tiveram um relacionamento tenso no passado. Agora, Rogers é inegavelmente a pessoa mais poderosa da empresa que controla o Raptors. Antes desse negócio, a relação entre Ujiri e Rogers já exigia um monitoramento. Agora, ela deve ser observada atentamente. É lógico que haverá maior tensão. Em 2021, Rogers foi cético em relação ao pagamento de Ujiri como um executivo de primeira linha, dois anos depois que o Raptors conquistou o título da NBA. Enfim, o ônus estará em Ujiri para encontrar uma maneira de coexistir com Rogers”, afirmou Koreen, na época.

Timing estranho

A demissão de Masai Ujiri do Raptors causou estranheza na NBA. Afinal, ela ocorreu um dia depois da segunda rodada do Draft. O dirigente, aliás, cumprimentou o ala-pivô Collin Murray-Boyles, escolha de Toronto na primeira rodada. O vídeo, inclusive, foi publicado pela franquia nas redes sociais.

No entanto, segundo o repórter Brett Siegel, do portal Clutch Points, o GM do Raptors, Bobby Wesbter, foi o responsável pelo recrutamento. Desse modo, a saída de Ujiri não tem relação com o Draft. Ainda não se sabe se Webster será promovido ou um novo presidente de operações será contratado.

