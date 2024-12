Grizzlies ofereceu proposta de troca melhor que Lakers

Dorian Finney-Smith é o novo jogador do Los Angeles Lakers, após o Brooklyn Nets também receber uma proposta de troca do Memphis Grizzlies. Para alguns, aliás, a oferta da franquia do Tennessee até superou a do time da Califórnia. Porém, Brooklyn resolveu fechar o negócio com a equipe rival, após rumores de que um acordo com o time estava quase fechado.

A informação é de Michael Scotto, insider do portal HoopsHype. De acordo com ele, o Grizzlies cederia até uma escolha de primeira rodada do Draft para o Nets, o que representaria uma oferta melhor que a do Lakers.

“Antes de aceitar a proposta de troca do Lakers, o Nets negociava um acordo de Dorian Finney-Smith com o Grizzlies. Memphis chegou a oferecer uma escolha de primeira rodada de 2025, que seria protegida no top-15. Além disso, Luke Kennard e John Konchar também iriam para Brooklyn. Enquanto isso, o ala chegaria ao time do Tennessee ao lado de ativos de segunda rodada no Draft”, explicou Scotto.

O time do Brooklyn aceitou a proposta de Los Angeles, com D’Angelo Russell, o jovem ala Maxwell Lewis e três picks de segunda rodada.

Aliás, existem rumores de que o armador pode sofrer um buyout em seu contrato, já que não tem tanto interesse no atleta. Por outro lado, as escolhas de segunda rodada aumentam o capital de Draft da franquia, além de obter Lewis, que pode ganhar mais minutos em um time que está focado na reconstrução.

A informação de Scotto acompanha outras informações que saíram no dia anterior a troca que levou o ala para Los Angeles. Afinal, de acordo com Marc Stein, insider do portal Substack, Memphis era muito favorito para obter o jogador. Ambas as partes estariam adiantadas em relação a um acordo.

Além disso, rumores apontavam que John Konchar poderia ter espaço no Brooklyn. O ala reserva interessava ao Nets, segundo o jornalista Brett Siegel, do portal Clutch Points. Então, é provável que ele realmente estivesse em uma proposta de Memphis, que por fim, acabou não se concretizando.

O arremessador Kennard, também é um nome negociável, segundo vários rumores. Afinal, seu contrato de pouco mais de US$10 milhões anuais é visto como uma forma da franquia facilitar eventuais negócios que tenha interesse.

Mas a junção desses atletas e ativos, não foi o suficiente para convencer Brooklyn. Então, o acordo com o Lakers foi fechado.

Desde que começou a trocar seus atletas, a equipe adquiriu seis picks de segunda rodada. Assim, aumentou seu capital de Draft. O elenco de 2024/25 ainda tem alguns outros nomes que podem sair. O principal exemplo, é o ala Cam Johnson. A equipe tem 12 vitórias em 32 partidas na atual campanha. Enquanto isso, Grizzlies e Lakers esperam chegar aos playoffs no Oeste.

