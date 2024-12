Shai Gilgeous-Alexander brilha e Thunder atropela Grizzlies

Em noite de duelo de líderes do Oeste, Shai Gilgeous-Alexander e Oklahoma City Thunder dominaram o Memphis Grizzlies. Jogando em casa, o líder da conferência não deu chances ao rival desfalcado de Ja Morant, e triunfou mais uma vez na temporada 2024/25 da NBA. Além disso, a rodada desse domingo (29) ainda contou com mais cinco partidas.

São 11 vitórias consecutivas para Oklahoma City na fase regular da campanha. É verdade que a franquia perdeu a final da Copa da NBA, mas o resultado não é válido para o retrospecto da temporada. O Thunder tem 26 vitórias em 31 partidas no ano, só ficando abaixo do Cleveland Cavaliers até agora. Aliás, agora são cinco jogos de vantagem para Memphis. O time volta a jogar na próxima terça-feira (31) contra o Minnesota Timberwolves.

Apesar de a derrota e de um maior momento de oscilação, com duas vitórias nas últimas quatro partidas, Memphis ainda tem um ótimo retrospecto recente. Afinal, são oito vitórias nos últimos 11 compromissos. Porém, as quedas recentes fizeram com que algum contato fosse perdido com Thunder na briga pela liderança. A derrota do Houston Rockets, ao menos, manteve Memphis em segundo. O Grizzlies também volta a jogar na terça, contra o Phoenix Suns.

Então, confira como foi a vitória do Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Memphis Grizzlies de Desmond Bane.

O líder do Oeste dominou

Foi uma vitória com a cara e semelhança desse incrível time de Oklahoma. Acima de tudo, um ótimo trabalho defensivo de todos em quadra, forçando muitos erros de ataque rivais e conseguindo atacar em múltiplos ritmos. Assim, utilizando a transição para soltar o ataque de meia-quadra.

A partida teve três grandes corridas decisivas, sendo duas delas em favor do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. A primeira delas veio após um começo terrível no ataque, não marcando nenhum ponto por mais de três minutos e saindo com um 9 a 0 contra de Memphis.

Mas a resposta foi imediata. Shai e Jalen Williams enfim ganharam ritmo, e em pouco mais de três minutos, o Thunder já liderava o placar por 14 a 11, após uma sequência de 14 a 2. A partir daí, algumas trocas de liderança, que culminaram na corrida que definiu a partida. Entre os dois minutos finais do primeiro quarto e o minuto final do segundo, OKC fez uma corrida de 51 a 16. O que chegou a ser um déficit de nove, se transformou em 26 de frente antes do intervalo.

Na volta do intervalo, Gilgeous-Alexander ainda anotou mais 12 pontos. Além disso, encontrou sua conexão com Isaiah Hartesntein, e fez estragos na defesa rival com os pick-and-rolls com o pivô. O time chegou a abrir 31 pontos.

Por fim, a maior parte dos titulares sequer ficou na quadra por muito tempo no último período, que teve muitos reservas pelo lado de OKC. Nomes, como por exemplo, Aaron Wiggins e Ajay Mitchell, se destacaram nos últimos 12 minutos que sacramentaram um triunfo importante contra um concorrente direto.

Grizzlies muito desfalcado, sofre

Muitos jogadores ficaram fora por Memphis nessa noite. Ja Morant e sua lesão no ombro já eram baixas aguardadas, mas Zach Edey, Santi Aldama, Marcus Smart e Brandon Clarke também foram baixas. Além, é claro, dos jogadores fora por quase todo a temporada, como Vince Williams Jr e GG Jackson.

Nos primeiros minutos, a agressividade defensiva do time de Taylor Jenkins foi um grande destaque. Forçando alguns erros de ataque e falhas do perímetro, a equipe abriu 9 a 0 rapidamente, e parecia não sentir a falta de alguns de seus melhores jogadores. Aliás, tem sido uma história do ano, com pequenas contusões sendo parte do caminho, e a equipe ainda assim vencendo.

Desmond Bane marcou 12 pontos no primeiro período, e mesmo depois de levar a virada, a equipe seguiu competindo, voltando outras vezes a liderança, mas terminando três pontos atrás nos 12 minutos iniciais. Porém, o time esfriou do perímetro no segundo quarto, com dois de dez acertos. Enquanto isso, sete erros de ataque davam muito ritmo ao ataque de Oklahoma, que rapidamente disparou.

Foi uma noite abaixo de Jaren Jackson Jr, que acertou apenas três de 17 arremessos. Com o pivô abaixo, e Desmond Bane dobrado depois de seu bom começo, Memphis jamais recuperou seu ritmo ofensivo.

Por fim, reservas em quadra na maior parte do quarto final, com destaque para os 12 pontos de Luke Kennard e dez do armador japonês Yuki Kawamura no período.

(22-11) Memphis Grizzlies 106 x 130 Oklahoma City Thunder (26-5)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 22 9 4 0 0 Jay Huff 17 1 2 0 0 Luke Kennard 16 5 3 0 0 John Konchar 4 15 1 3 2 Jaren Jackson Jr. 13 5 4 1 1

Três pontos: 14-51; Kennard: 4-9

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 35 6 7 1 4 Ajay Mitchell 17 1 3 1 0 Aaron Wiggins 16 3 0 2 0 Jalen Williams 14 10 8 2 1 Isaiah Hartenstein 12 9 6 0 3

Três pontos: 14-44; Mitchell: 3-5

Leia mais!

Além da vitória do Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Memphis Grizzlies de Desmond Bane, a rodada ainda contou com mais cinco jogos. Então, confira os resultados e estatísticas das outras partidas de domingo.

(12-20) Brooklyn Nets 101 x 102 Orlando Magic (20-14)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 25 6 6 0 0 Jalen Wilson 16 1 1 1 0 Keon Johnson 14 3 2 1 0 Noah Clowney 13 2 0 0 0 Ben Simmons 6 7 7 0 0

Três pontos: 13-30; Wilson: 4-5

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Tristan Da Silva 21 6 7 0 1 Goga Bitadze 19 11 5 2 1 Wendell Carter Jr. 13 6 1 0 0 Caleb Houstan 12 0 1 1 0 Cole Anthony 10 3 3 0 0

Três pontos: 12-36; Da Silva: 4-9

(16-17) Indiana Pacers 123 x 114 Boston Celtics (23-9)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 31 6 7 1 0 Andrew Nembhard 17 8 8 0 1 Pascal Siakam 17 8 6 3 1 Bennedict Mathurin 14 5 1 0 0 Myles Turner 13 6 3 0 0

Três pontos: 9-23; Walker: 3-5

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 31 4 6 1 0 Jayson Tatum 22 9 6 3 1 Payton Pritchard 21 4 3 0 0 Derrick White 17 3 3 0 1 Sam Hauser 9 0 3 1 0

Três pontos: 16-54; Pritchard: 5-8

(18-15) Atlanta Hawks 136 x 107 Toronto Raptors (7-25)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 34 2 10 1 2 De’Andre Hunter 22 3 2 3 0 Jalen Johnson 15 4 3 6 1 Onyeka Okongwu 15 4 0 2 1 Zaccharie Risacher 14 7 2 2 1

Três pontos: 18-45; Young: 7-13

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 19 8 5 3 0 RJ Barrett 17 6 4 0 0 Jakob Poeltl 13 6 1 2 3 Bruce Brown 12 3 1 1 0 Chris Boucher 9 2 0 1 0

Três pontos: 7-24; Battle: 2-3

(16-14) Miami Heat 104 x 100 Houston Rockets (21-11)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 27 6 9 0 0 Nikola Jovic 18 7 6 0 0 Haywood Highsmith 15 8 2 3 1 Terry Rozier 14 5 0 1 1 Bam Adebayo 12 10 1 3 0

Três pontos: 10-33; Jovic: 3-5

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 22 4 0 0 1 Jalen Green 19 3 2 0 0 Alperen Sengun 18 18 6 1 1 Fred VanVleet 16 7 6 3 2 Cam Whitmore 7 3 0 0 0

Três pontos: 13-40; Brooks: 5-12

(16-16) San Antonio Spurs 110 x 112 Minnesota Timberwolves (17-14)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 34 8 2 1 2 Harrison Barnes 24 5 0 0 0 Devin Vassell 22 7 4 0 0 Keldon Johnson 13 6 0 0 0 Chris Paul 6 5 14 4 0

Três pontos: 11-39; Wembanyama: 4-12

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Donte DiVincenzo 26 7 4 1 0 Rudy Gobert 17 15 2 0 2 Julius Randle 16 4 4 0 0 Anthony Edwards 14 8 4 0 1 Jaden McDaniels 12 10 1 1 1

Três pontos: 11-44; DiVincenzo: 5-10

