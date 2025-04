Lu Dort é acusado de machucar Ja Morant nos playoffs

O Oklahoma City Thunder conseguiu uma virada incrível na noite de quinta-feira sobre o Memphis Grizzlies e venceu o terceiro jogo da série por 114 a 108. No entanto, o ala Lu Dort, do Thunder, está sendo acusado de machucar o armador Ja Morant, do Grizzlies, por querer no embate dos playoffs da NBA.

Morant sofreu uma queda feia no segundo quarto, após se chocar com Dort, quando faltavam cerca de três minutos para o intervalo. Então, o astro deixou o jogo com 15 pontos e cinco assistências. Enquanto isso, o Grizzlies liderava por 67 a 40. O armador cobrou lances livres, claramente com muitas dores no quadril, e saiu. Apesar de o lance ser duro, a arbitragem não deu flagrante.

Sem Ja Morant, o Grizzlies viu sua liderança desaparecer no terceiro período. Como resultado, aos poucos, o Thunder encostou no placar. Memphis fez apenas 31 pontos em todo o segundo tempo, enquanto somava 77 no primeiro.

Publicidade

Durante o último quarto, Ja Morant foi visto com muletas, sem chance alguma de retornar à quadra. O Grizzlies, que jogava em casa, ainda tentou esboçar alguma reação no período, mas sem sucesso. Memphis vencia por 108 a 105, quando restavam cerca de cinco minutos para o fim. Desde então, o time não pontuou mais.

“Ja Morant vai passar por exames nesta sexta-feira, mas ainda não sabemos como está. Vamos entender melhor depois disso”, afirmou o técnico interino Tuomas Iisalo.

Leia mais

Enquanto Ja Morant não conseguia mais voltar à quadra, Lu Dort pouco fez no ataque. Ele anotou dois pontos, errando quatro dos cinco arremessos no total.

Publicidade

Após o lance em que Morant se machucou, Dort chegou perto do armador e se desculpou.

“É difícil”, disse Lu Dort, depois do jogo. “Eu estava correndo para a defesa, tentando fazer a jogada de esforço pelo meu time. Eu estava muito rápido, então parei. Não sabia que ele estava atrás de mim, mas eu estava escorregando. Então, tentei ainda marcar. Espeto que ele esteja bem. Claro que não quis acertar ele daquele jeito”.

Publicidade

Por enquanto, não existe nenhuma informação se Ja Morant terá chances de jogar neste sábado, pelo quarto jogo da série. Mas sua saída no terceiro embate foi determinante para a mudança de cenário. Afinal, uma liderança que chegou a ser de 29 pontos, desapareceu quando o armador não estava em quadra no segundo tempo.

Na atual temporada, Ja Morant teve muitos problemas com lesões e atuou em apenas 50 jogos. Como resultado, ficou fora do All-Star Game e não disputa prêmios individuais, além do All-NBA.

Caso Ja Morant não tenha condições de jogar, é possível que Luke Kennard seja seu substituto. O Thunder lidera a série por 3 a 0.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA