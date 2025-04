“Grizzlies nunca mais vai jogar como contra o Thunder”, promete Ja Morant

O Memphis Grizzlies de Ja Morant foi atropelado pelo Oklahoma City Thunder no primeiro confronto da série de playoffs, ao perder por 51 pontos. No entanto, após o jogo, o armador garantiu que a equipe não repetirá uma atuação tão ruim. Isso porque o revés foi o quinto maior da história da NBA em pós-temporadas, sendo o maior em um Jogo 1.

“Nunca mais jogaremos tão mal”, disse Ja Morant. O astro, também de forma curta, respondeu sobre sua condição física, já que foi dúvida antes da partida. “Estou bem. Estive disponível”.

Além disso, o Thunder não precisou contar com grande atuação de seu principal astro, Shai Gilgeous-Alexander. O camisa 2 terminou com apenas 15 pontos, acertando quatro de 13 arremessos.

“Ainda bem que, para nós, só há um caminho a partir daqui e é para cima”, disse o técnico interino do Grizzlies, Tuomas Iisalo, que assumiu o comando após Taylor Jenkins ser demitido no dia 27 de março. “Vamos analisar isso, aprender com isso e corrigir as coisas que nos prejudicaram. Mas houve muitas coisas”.

Embora a margem de mais de 50 pontos chame a atenção, o Thunder é o grande favorito. Com a melhor campanha da fase regular, o time quebrou o recorde da NBA de saldo de pontos, com média de +12.9 por jogo. Ao todo, foram 68 vitórias e apenas 14 derrotas.

O Thunder varreu a série da temporada regular contra o Grizzlies, vencendo os quatro jogos por dígitos duplos. A média de pontos de vantagem nas vitórias do Oklahoma City sobre Memphis na temporada foi de 18.75.

Ademais, Grizzlies também enfrentava um calendário cheio contra um Thunder descansado. Memphis conquistou a oitava vaga da Conferência Oeste ao vencer o Dallas Mavericks no último jogo do play-in, que começou às 21h30 na sexta-feira. O Jogo 1 teve início ao meio-dia de domingo.

“Temos que encarar essa vitória como algo pontual, porque eles vão estar bem melhores no Jogo 2”, disse o ala do Thunder, Jalen Williams, que marcou 20 pontos, pegou 5 rebotes, deu 6 assistências e conseguiu 3 roubos de bola em 26 minutos. “Estamos tentando não dar muita confiança para eles nesse sentido. É um time muito bom ali do outro lado, então o Jogo 2 vai ser diferente. Estamos meio que competindo com nós mesmos para garantir que estejamos afiados para o próximo jogo.

Na derrota para o Thunder, Ja Morant foi o único titular do Grizzlies a passar dos dez pontos. O armador terminou com 17, somando mais quatro assistências e três rebotes. Entretanto, arremessou mal, acertando só seis de 17 tentativas.

