Lakers ainda espera ter reforço nos playoffs da NBA

O Los Angeles Lakers pode contar com um reforço para os playoffs da NBA. Isso porque o ala-pivô Maxi Kleber, que veio como parte da troca de Luka Doncic, pode voltar de lesão. Kleber está fora desde janeiro com um problema no pé. O jogador passou por cirurgia e está na fase final de recuperação.

Embora possa estar disponível, é difícil dizer se Kleber jogará. Afinal, mesmo no Dallas Mavericsk, ele tinha médias de apenas 18 minutos por jogo saindo do banco. Dessa forma, seria difícil para o Lakers integrá-lo ao time logo no momento mais importante da temporada.

Ao mesmo tempo, ele é o terceiro jogador mais alto do elenco, atrás apenas de Jaxson Hayes e de Alex Len. Enquanto Len tem sido pouco utilizado, o outro é o titular. Então, caso consiga se entender com os demais jogadores, Kleber poderia passar a jogar como uma opção no garrafão. Vale lembrar que ele jogou ao lado de Doncic nos últimos anos no Mavs.

O problema, porém, é que Kleber está apenas agora voltando a treinar com a equipe. Assim, embora o Lakers tenha esperanças do reforço para os playoffs da NBA, não há garantidas de que ele voltará.

Além de Kleber, todos os jogadores estão disponíveis. No entanto, LeBron James segue limitado. Após lesionar o quadril no último jogo da temporada regular, contra o Houston Rockets, ele tem menos minutos do que o habitual.

Tirando os dois, ninguém tem questões físicas. Além disso, o Lakers garantiu a terceira colocação da Conferência Oeste cerca de uma semana antes do fim da temporada, dando descanso para alguns jogadores nos últimos jogos.

O confronto contra o Minnesota Timberwolves promete ser duro, mas o técnico JJ Redick acredita que o Lakers sabe como vencer.

“Temos que cuidar da bola”, disse. “É uma das maiores chaves da série. Nossa capacidade de conseguir arremessar. Todo mundo fala sobre o Nickell (Alexander-Walker) e o (Jaden) McDaniels como esses defensores disruptivos, o que eles são. Eles estão entre os melhores da NBA. Mas o Anthony Edwards marcando com a bola, o [)Donte) DiVincenzo com a bola… Esses caras são bons, e há coisas que precisamos fazer para conseguirmos rodar bem o ataque”.

A equipe estreia na pós-temporada neste sábado (19), às 22h, em Los Angeles.

