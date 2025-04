Ja Morant é dúvida para jogo decisivo contra o Mavericks

Ja Morant segue como dúvida para o jogo final do play-in do Oeste entre Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks nesta sexta-feira (18). O armador teve uma grave torção de tornozelo na derrota do time do Tennessee para o Golden State Warriors na última terça-feira. Na ocasião, ele até disputou os últimos nove minutos do duelo, mas mostrou estar com dores.

As dúvidas começaram na tarde da quinta-feira, quando jornalistas presentes no treino de Memphis apontaram que Morant não participou. O armador estava junto com o elenco, mas ficou de fora de qualquer atividade passada pelo técnico Tuomas Iisalo. Assim, o indício de que poderia ser dúvida para o jogo começou a se tornar mais forte.

Em sua coletiva de imprensa, Iisalo afirmou que não tinha certeza sobre o status do astro até então. Ele afirmou apenas que a decisão de ter Morant na quadra ou não, sairia próximo ao jogo. Na NBA, o termo que fica presente no relatório de lesões das equipes nesses casos é o “Game-Time Decision“.

Publicidade

Mais tarde, Memphis divulgou seu relatório antes do jogo. O craque foi listado como questionável, o que indica que ele tem 50% de chance de entrar ou não na quadra. Se por um lado não houve uma atualização pior como duvidoso, por outro, a incerteza deve ser grande até o horário da partida dessa sexta.

Quem deu uma atualização mais clara sobre o tema foi o jornalista da ESPN, Tim Mac Mahon. Assim que o relatório de lesões do Grizzlies foi divulgado ele falou sobre a lesão e garantiu: Há otimismo em Memphis.

Leia mais!

“De acordo com as minhas fontes, Morant está lidando com um inchaço no tornozelo. Caso jogue, ele terá que lidar com isso em quadra, como aconteceu com as dores no duelo com o Warriors. Mas há um otimismo geral de que ele possa atuar, sobretudo por parte dele”, afirmou o insider.

Publicidade

Após o jogo que encaminhou o duelo com o Mavericks na última terça, Ja Morant foi curto em sua resposta, mas garantiu que estaria na quadra.

“O que estou dizendo sobre isso? Eu vou jogar. Eu garanto a vocês, isso é o que importa”, cravou o camisa 12.

A torção ocorreu em uma tentativa de arremesso. Quando aterrissou, o armador caiu sobre o pé de Buddy Hield. Nunca pareceu que ele não estava sentindo dores depois disso, mas de fato voltou a quadra nos minutos finais para tentar garantiu um triunfo. Isso rendeu elogios até mesmo de adversários, como por exemplo, o especialista defensivo de Golden State, Draymond Green.

Publicidade

“A verdade é que eu não fiquei surpreso com isso. Esse garoto tem um coração de leão dentro dele. Já conversamos muito e o que ele sempre me diz é que é preciso subir na chaminé. É o ditado dele, e eu respeito. De fato, ele nunca deixa seus companheiros na mão e sempre está subindo na chaminé”, elogiou.

Por fim, ele terminou a partida com 22 pontos, três rebotes e três assistências em 35 minutos na quadra. Mas não foi o suficiente para sair com a vitória. Resta saber se ele conseguirá estar na quadra no que pode ser o último jogo de Memphis em 2024/25.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA